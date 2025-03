El día del padre, y de la madre

«El día del padre y de la madre no debería celebrarse en los colegios ni públicamente». La primera vez que leí esta frase me quedé sorprendida, pero no me rasgué las vestiduras como Bertín Osborne; al revés, al escuchar las razones las comprendí y ahora estoy completamente de acuerdo. Las razones son que la familia ha cambiado, que hoy en día hay más familias monoparentales que antes, que las hay con dos mamás, con dos papás, las llamadas homoparentales, también que existen más mixtas o reconstituidas, que es cuando el niño/a vive con su madre o padre biológico y su nueva pareja y lo que ha habido siempre, familias con padres ausentes o con uno o dos de los progenitores fallecidos, eso se entiende, está claro que no experimentará igual la tarea de fabricar un collar de macarrones para el padre o la madre un crío con una buena familia clásica, de toda la vida, que el que habita con otra diferente, o el que está en un centro de acogida. Es fácil comprender que esta celebración pública al niño perteneciente a una familia no estándar puede acarrearle sufrimiento, estigmatización, contribuir a que se sienta raro, apartado, no integrado y que nada de eso deberíamos de fomentar los mayores, que tenemos la obligación de protegerles y de encaminarles hacia una vida adulta sana que redunde en su beneficio y en el de toda la sociedad.

Hace poco leí que los partidarios de que se siga celebrando como antes muestran su malestar y dicen que esta medida, la no celebración pública, es un ataque a la familia, yo no lo veo así, tener una buena familia que te arrope, que te apoye, que te quiera es de lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, lo mejor diría yo, una garantía de salud mental, de bienestar, de fortaleza en el presente y en el futuro que nada ni nadie puede negar, ni tampoco sustituir. Eso no implica que la única familia buena que pueda existir sea la tradicional, la que conocemos, la de siempre. Lo que un niño necesita es amor, tener sus necesidades cubiertas, buen trato, con todo lo que ello implica, y que los demás aceptemos, respetemos y normalicemos las nuevas realidades familiares.

Habrá quien diga que ahora se tiene la piel muy fina y yo ahí digo que sí, que efectivamente, en este caso, yo les doy la razón, los niños la tienen muy fina y es por eso que hay que ir con cuidado.n

