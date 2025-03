¿Bendita adolescencia?

En estos días en los que tanto se habla de kits de supervivencia, de guerra, de rearme o de seguridad -según los gustos o la ideología de nuestros dirigentes-, he optado por aprovechar esta carta que le envío a su buzón, y cuya lectura le agradezco, para reflexionar sobre una ‘batalla’ que tenemos todos como sociedad: cómo ayudamos, sin entrometernos en exceso en su natural proceso de madurez, a nuestros adolescentes, esos que hoy son nuestra esperanza e ilusión y están llamados a ser mañana los diseñadores del futuro.

Estoy segura de que ha visto, o al menos ha oído hablar a familiares, amigos o compañeros de la serie ‘Adolescencia’, de Netfix. Una magnífica serie británica que también ha sido objeto de debate político entre los políticos, en este caso los ingleses. No es para menos. Haya visto o no ya esta producción, les pongo por delante este trabajo especial que ha elaborado el grupo editorial en el que ya sabe que trabajo, Prensa Ibérica, para sumergirse en un diálogo público, social y sereno en torno a ese momento vital de nuestros jóvenes salpicado de las ventajas y peligros de las nuevas tecnologías y redes sociales. Insisto: haya visto o no la serie, este trabajo MULTIMEDIA hecho con profesionalidad, sensibilidad y voluntad de interesar a todos, le va a interesar. O eso espero. Todo suyo: