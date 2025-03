Bad Bunny, y formas de musicar la turistificación

La música pop habla de amor, desamor y sexo -lo cual, básicamente, es lo mismo-. En Balears, otro tema recurrente es el impacto de la turistificación en nuestra vida. Desde las loas entusiastas de los años sesenta, hasta visiones contemporáneas más críticas: ‘Ibiza ja no és Ibiza’ de Uc, o Projecte Mut y ese ‘mig món mos coneix, s’altre mig vol venir. No hi caben, i encara així som foraster al meu carrer’. Mención aparte merecen Antònia Font, que han musicado la turistificación de una manera inimitable. Nadie como ellos ha estilizado la melancolía de la temporada baja con aparthoteles y minigolfs vacíos y desolados.

A esta literatura musical se le añade un invitado de honor. El portorriqueño Bad Bunny ha publicado ‘Debí tirar más fotos’ y, al margen de que se trata de una obra maestra -es el digno sucesor de Héctor Lavoe, no exagero-, en varias de sus canciones nos habla de una historia que quizás le suene, la de una isla devorada por la gentrificación provocada por el turismo, donde la vivienda es imposible y que expulsa a sus vecinos.

Imposible no emocionarse con ‘Lo que le pasó a Hawaii’. Digamos que Hawaii es el ejemplo de la aculturación que provoca el turismo masivo. Una cultura milenaria reducida a estereotipos, collares de flores para agasajar a turistas e ídolos de madera que ya no significan nada, dioses reducidos a souvenirs. Que Puerto Rico se convierta en Hawaii horroriza a Benito -el nombre real de Bad Bunny-, que canta ‘Quieren quitarme el río y también la playa, quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera ni olvide el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii’. En otro tema, llamado ‘Turista’, utiliza esta clásica metáfora para hablar de una relación sentimental frustrada: te comportaste como una turista, viniste a pasarlo bien, no te preocupaste por conocer mi verdadera personalidad y, después de la fiesta, te has ido dejando atrás un destrozo.

El álbum termina con ‘Mudanza’, donde, sin nostalgia, reivindica los valores que tenía la isla antes de que la intoxicara el virus de la codicia, y en la que dispara nuevamente contra las políticas que hacen de la vivienda un lujo: ‘De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo’.

