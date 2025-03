Ecotaxa 2025

L’ecotaxa (Impost sobre el Turisme Sostenible o ITS) és un dels eterns retorns de les discussions econòmiques i socials a les Illes Balears. Ampliant una mica el focus, els impostos sobre les estades turístiques guanyen cada vegada més importància, a més destinacions de tot el món, com a instruments per gestionar l’afluència turística, mirar de corregir les externalitats i reduir la massificació.

La lògica és senzilla. Si hi ha massa d’una cosa, pujar-ne el preu és la primera mesura que hom pot pensar. Perquè aquest és el tema. Hi ha massa turistes i aquests excés causa problemes. L’estiu passat es va arribar a una situació molt complicada. Tan complicada que la presidenta Prohens va prometre prendre mesures i va convocar un gran pacte social i política per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears. Fa poc que s’ha presentat un document de bases, amb moltes mesures per millorar la competitivitat i la sostenibilitat. Les mesures s’han d’anar afinant, programant i calendaritzant. No és l’objecte d’aquest article, i crec que és massa d’hora per fer-ho, avaluar com anirà el pla a mig termini, però no crec que ningú esperi grans canvi a millor aviat. De fet, diria que l’únic consens és que tothom veu que no es pot seguir així i que aquí s’acaba el consens, perquè el què s’ha de fer per revertir la situació ja genera molta polèmica.

Tornant a la lògica de l’ecotaxa, l’impost posa preu a una cosa que no en té, que és l’impacte dels turistes sobre el territori que els acull. Argumentar que posar preu a aquest impacte significa rebaixar la competitivitat d’una destinació és una broma. De fet, en turisme sostenibilitat i competitivitat van conjuntament. Només les destinacions sostenibles poden ser competitives. Quan es diu que hi ha massa turistes i que l’excés de pressió humana causa problemes, són problemes pels residents i problemes pels mateixos turistes. I no oblidem que la sostenibilitat té tres potes: ambiental, econòmica i social.

Per altra banda, s’ha de recordar una i una altra vegada que el sector turístic no cobreix tot els costos que genera a la societat. Si els treballadors no poden pagar un habitatge, aleshores s’està externalitzant a la societat un cost privat. Un sector que no cobreix tots els costos està subvencionat per la resta de la societat. Li poden donar les voltes que vulguin, diuen que no hi ha prou treballadors, però no hi ha habitatge, ni pels residents ni pels treballadors que venen de fora, hi ha un col·lapse territorial important, no hi ha aigua, etc. però per a alguns el problema és que el govern diu que vol pujar una miqueta l’ecotaxa en temporada alta. De debò?

L’ecotaxa per si mateixa no arreglarà problemes complexos que porten molts anys enquistats, però és una primera mesura de sentit comú. És més, és un indicador de si la resta de mesures que s’anuncien es plantegen seriosament o són cosmètiques. Una persona que viatja sense pagar el bitllet es diu un polissó. Per extensió, es diu polissó als que es neguen a pagar el cost de les seves accions i miren de traspassar-lo a la societat. Com s’ha de dir als que no volen cobrar l’ecotaxa als visitants? Òbviament fan falta moltes més coses. L’ecotaxa és una mesura que agrada als economistes, perquè actua sobre els preus, però faran falta també mesures que afectin a les quantitats. Limitacions a les entrades, inspeccions i contundència sobre l’oferta, sobretot la no reglada, etc.

Si l’objectiu és reduir la demanda turística clarament l’ecotaxa hauria de ser molt més elevada del que és, i del que es planteja que pugui ser, actualment. Dies passats, el professor Aleix Calveras va publicar un article on mirava de calcular quin import hauria de tenir un impost turístic que realment servís per reduir la demanda. Calveras treballa amb el model dels professors Jaume Rosselló i Andreu Sansó, en la seva avaluació de la creació de l’ITS a les Illes Balears el 2016. Els resultats són que una pujada de l’ITS a les Illes Balears d’uns pocs euros no pot tenir cap efecte sobre la demanda turística. Per començar a afectar a la demanda s’hauria de pensar en imports al voltant de 15 o 20 euros per persona i dia, que poden semblar elevats, però que s’han de comparar amb la despesa mitjana dels turistes per posar-ho en perspectiva.

Just a primers d’any va morir Francesc Antich. Tothom el va acomiadar en llor de multituds i reconeixements. No hi com morir-se per a que parlin bé de tu. No és el lloc per avaluar els governs d’Antich, però record que va ser pioner en posar una ecotaxa a les Illes Balears el 2001. La reacció dels hotelers va ser furibunda i varen boicotejar i negar la salutació al president a les fires de Londres, Madrid i Berlin d’aquells anys. Vagin a les hemeroteques, que està publicat. No ho sabrem mai, però es pot plantejar un contrafactual interessant: Com estarien ara les Illes Balears amb més de 20 anys d’ecotaxa ben gestionada i polítiques turístiques alineades amb objectius sostenibles?n

