Dejamos atrás los idus de marzo

Hoy no hacemos caso de los Idus de Marzo y nos equivocamos. Vivimos los tiempos líquidos que definió Bauman y cualquier cosa puede pasar. Conviene estar vigilantes. Los Idus se hacen eco del viejo mito de Marzo que nos viene de Marte, dios tarambana que le ponía los cuernos a Hefesto con Afrodita y a Cronos con Rea. Los Idus también nos recuerdan el sangriento asesinato de Julio César un 15 de marzo del 44 aC. El caso es que Marzo sigue siendo un mal mes. El que dejamos atrás lo hemos atravesado con ventarrones, turbonadas, engañosos soles y sucesos que no siempre han sido buenos. En cualquier caso, la advertencia de los Idus sigue siendo un oportuno aviso cuando tenemos en puertas el caos de cada verano, el totum revolutum que nos pone la isla del revés, julios y agostos que disfrutarán los turistas, pero no sus servidores que, como suele decirse, sudarán la camiseta.

Uno recuerda marzos más amables, cuando en el campo se plantaban higueras, se injertaban los granados y los algarrobos, se expurgaban los naranjos, se podaban las parras y en los huertos se sembraban pimientos, tomates y coles. Hoy ya no sé lo que se hace en el campo. Vivimos otras vidas, otros tiempos, pero marzo sigue siendo un mes antipático y desapacible que suele darnos algún susto. Fue precisamente un 15 de marzo de 1960 cuando el temerario ‘Manolito’ naufragó en es Racó de s’Algar, no sé si por mal tiempo o porque se le abrieron las carnes de puro viejo. Su patrón no se arrugaba si un amigo marinero le decía aquello de «fes-te a la mar, quan el març hagi passat». Así calleran chuzos, el ‘Manolito’ cumplía su misión diaria de unir Ibiza y Formentera. Los marzos de mis recuerdos, sin embargo, no eran malos. Llegaban los pájaros que daban entrada a la primavera, esparvers, menjafigues, guatlles, ronquerols, cucuts, oriols, grives i orenetes. Esperemos que, como entonces, asomen también las amenazadas lagartijas. Por cierto, felicito con retraso als josepins que han celebrado el día de su patrón, Sant Josep, que, según nos decía en Sant Elm el Padre Ramiro, era el padre putativo de Jesús. ¡Qué cosas!n

