Cuando los políticos ignoran la ciencia, el clima no espera

Queridos Reyes Magos,

Este año, como me he portado muy bien (eso creo), voy a pediros por adelantado mi regalo. No os pediré algo material sino que prefiero un regalo algo más complejo, aunque los niños de primaria lo entienden a la perfección cuando lo explicamos. Me gustaría que algunos dirigentes políticos entendieran qué es el cambio climático. Incluso bastaría con que dejaran de comentar o argumentar propuestas con inexactitudes a la vista de la abrumadora literatura científica. Sé que puede resultar extraña mi petición, pero - en pleno siglo XXI - aquí en nuestro planeta, que no es plano, todavía hay muchas personas que prefieren cerrar los ojos o mirar hacia otro lado ante la realidad, así que, como sois mágicos, seguro que me podéis ayudar.

Por esa razón, me gustaría que comenzarais con un regalo que seguro les va a venir bien a los representantes políticos, un libro de ciencia. Con uno básico bastaría para demostrar que los ríos, por ejemplo, no son tuberías de agua que pueden canalizarse como queramos. Que la «naturalización» de los cauces es una estrategia basada en evidencia científica que permite amortiguar las crecidas de los ríos, pues estos, al tener vegetación, minimizan los daños que puedan ocasionarse. Que la destrucción de pequeñas barreras fluviales que no tengan utilidad alguna no supone lo mismo que destruir presas.

También creo que si les dejáis una brújula, les vendría muy bien, pues parece que algunos andan algo perdidos… He escuchado que el Pacto Verde Europeo supone una amenaza para la economía, y resulta que es al contrario: se configura como un instrumento que garantiza la sostenibilidad en las actividades humanas. También algo que les ayude a ver que la sobrepesca existe y es real, e incluso está dejando sin empleo a comunidades pesqueras en todo el mundo.

¡Ah! Y un despertador, porque parece ser que algunos no han oído los avisos e información que han ido dando algunas organizaciones internacionales o entidades de renombre como la Organización Internacional del Trabajo. Quien nos indicó hace tiempo sobre los peligros del cambio climático en el ámbito laboral, incluso nos advierte de que, en 2030, la pérdida de productividad por el cambio climático será equivalente a 80 millones de puestos de trabajo. Es por ese motivo por lo que la transición ecológica es importante, no se trata de ningún castigo, sino una oportunidad para generar más empleo.

Por último, y como queda bastante tiempo hasta que vengáis, si podéis repartir estos mismos regalos a otros dirigentes que siguen sin entender que la ciencia no es cuestión de ideología. Porque si seguimos ignorando lo que nos dice, pronto no habrá Reyes Magos: los camellos pueden morir de sed, e incluso Papá Noel también se verá afectado; sus renos se quedarán sin hielo.

Gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar.

P. D.: Por cierto, si cuando vayáis os encontráis a alguno, recordadles que la ciencia no es magia, pero puede ayudarnos si la escuchamos a tiempo.

Atentamente,

Estebann

Suscríbete para seguir leyendo