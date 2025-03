La imaginación está de moda

En 1968, allá por el mes de mayo y en París (de la Francia, como se decía por aquel entonces). El grito de guerra de los jóvenes ante una corriente ideológica, derivada a la autocracia, del general De Gaulle (perdón, eso de guerra o rearme está mal visto, en los círculos del poder), me inclino por el efecto “rebeldía” de aquellos oprimidos con caché. No olvidemos que el libro ‘La imaginación al poder: París, Mayo 1968’, hoy descatalogado, era un conversación entre Jean -Paul Sartre y Daniel Cohn-Bendit. Luego Herbert Marcuse aportaba ciertas opiniones y documentos de los acontecimientos de aquel entonces. Ustedes se preguntarán por qué hoy 26 de marzo de 2025 traigo a colación aquello que a mis dieciséis años despertó a la vez el temor (espíritu conservador, qué quieren que les cuente) y la necesidad de ir más allá de los libros del régimen del nacionalcatolicismo que nos impedía abrir los ojos, aunque viésemos a hurtadillas y en la clandestinidad de la “tiranía”, pero menos, de una familia convencional con pasado en la guerra civil, la revista París-Hollywood, donde se escapaba algún que otro desnudo femenino para regocijo de heterosexuales reprimidos. Pues viene a cuento, primero porque nuestro equipo de fútbol (el Formentera) va líder en su categoría a base de jugadores con pedigrí y unos cuantos salidos de las categorías inferiores. A este Formentera, quizás por debajo de la categoría que merece, le llegó la hora de poner remedo a la falta de recursos para grandes fichajes y dispendios que a la postre “pueden servir” pero que suelen conllevar aparejada una frustración para muchos de nuestros chicos que ven como su proyección se queda en ‘stand by’ o en un pronto adiós al deporte en activo. Hoy repaso las alineaciones, la última con el Binissalem (empatamos, por cierto) y sigo pensando que vale la pena apostar por “la rebeldía” de los jóvenes. También, viene a cuento por la presencia en la isla de Hansi Flick en el descanso de selecciones y que por ajustes económicos derivados de las tropelías de los últimos presidentes del Barça (incluido el actual) se vio obligado a tirar del “fondo de armario” de la Masia dándole protagonismo a chavales de dieciséis, diecisiete, etc. hasta los veintiuno para afrontar una temporada donde el Madrid volvía a la Galaxia y nosotros nos quedamos en aquel cohete de la película ‘Calabuch’ de Berlanga que nunca llegó a la Luna. Mira por dónde como, el Formentera, estamos al frente de la clasificación y, si me permiten la osadía, “que dure”.

