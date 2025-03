De casero a casero

Los parques infantiles son lugares perfectos para socializar. Los niños juegan enseguida entre ellos. Se preguntan el nombre e inmediatamente actúan como si se conociesen de toda la vida. Es una habilidad innata la de socializar. Por eso nunca he compartido el argumento de que hay que llevar a los niños a las guarderías desde bebés para que aprendan a socializar. El jueves pasado nos saltamos el colegio y fuimos a un parque de Santa Eulària después de una visita al pediatra. Había unos abuelos con sus dos nietos. El mayor de ellos se puso a jugar con mi hijo nada más verlo. Entonces entablé conversación con la pareja. Así conocí a Ricardo y a su esposa. Ricardo es de un pueblo de Andalucía, Rute. Pero ya es más de aquí. Habla cuatro idiomas y se queja de la falta de lenguas cuando hace entrevistas de trabajo. Tiene un inglés perfecto. A base de trabajar ha conseguido tener algunas viviendas que alquila. Algo que me confiesa cuando empezamos a hablar de la situación de emergencia habitacional de la isla. Su posición es la del propietario que defiende su postura de alquilar con garantías porque ya se la han jugado. Tardó diez meses en echar a sus inquiokupas. Cuando recuperó su piso, lo vendió. No quiso más problemas. Luego me contó la tranquilidad que daba alquilar viviendas a grandes empresas, como hoteles, que traen a sus directivos y pagan por adelantado toda la temporada. Criticó a aquellos que alquilan a precios imposibles para el salario medio de la isla. Mi experiencia como casera fue terrible, le cuento. Tuve que echar a mis padres de mi apartamento. Necesitaba un hogar después de un año de infructuosa búsqueda de vivienda porque me echaban de la casa en la que viví seis años. Éramos una pareja con niño y perro. Nadie nos alquilaba. Pese a que la estancia en la isla de mis padres era temporal, vinieron a disfrutar de su estreno como abuelos, se fueron con mucha pena a la Península. Y desde entonces arrastro la enfermedad de la tristeza, que no está en el corazón, sino en los pulmones.

