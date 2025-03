Hacia el colapso estival

Afronto, como supongo que muchos ibicencos, la temporada que comienza en breve con resignación, pereza y miedo porque desde la de 2024 no se ha solucionado ninguno de los gravísimos problemas que padece la isla. De hecho, algunos asuntos pendientes se han agravado hasta niveles insostenibles y peligrosos. La vivienda ha pasado de ser un drama a convertirse en un peligro potencial para la convivencia. El chabolismo se ha extendido por todos los rincones de la isla, hasta en los más inimaginables. Es posible que haya restricciones de agua. Los vertidos en las playas se dan por descontado. La destrucción de la posidonia por centenares de anclas, también. Y qué decir del follón de las fiestas ilegales. El caos circulatorio volverá en breve a crispar nervios. Incluso no hay que descartar que algunas compañías supriman vuelos porque el Estado racanea el dinero que les debe por el pago del descuento a residentes. Hasta el juez decano alerta de que la judicatura ibicenca está al borde del colapso… como nuestra sociedad. Engatusamos a los turistas para que vengan aquí a veranear, pero no les advertimos de que seguimos sin hacer los deberes del año pasado, ni del anterior, ni del anterior al anterior, y que es posible que en pleno mes de agosto abran el grifo y no caiga una gota. La acumulación de desidia de todas las administraciones, sin excepción, es abrumadora y dudo que alguna vez sea corregida tanta dejadez. Las últimas semanas hemos comprobado, además, que la cuerda, de tanto estirarla, está a punto de romperse. Y con ella, la paz social. No hay que ser un lince para adivinar que todo puede estallar en cualquier momento y en cualquier lugar. Quizás cuando haya otra okupación y un alcalde garrulo inste a su amado pueblo a aplicar la llei pagesa, o cuando otra pelea en ses Figueretes acabe con algo peor que un ojo morado (o dos perdigonazos en el torax, como el sábado en Can Misses). Incluso es posible que el punto de no retorno se produzca en un asentamiento chabolista, bien porque sus habitantes se harten de vivir en condiciones miserables mientras otros se dan la vida padre, bien porque ocurra allí alguna calamidad.

