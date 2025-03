Un Plan General ante la «catástrofe» urbanística de Sant Josep

Décadas de un desarrollo urbanístico caótico en Sant Josep, movido por la especulación y la falta de escrúpulos -a menudo delictiva pero impune- por parte de algunos políticos y técnicos que estaban al frente del Ayuntamiento, nos han dejado un legado que el propio codirector del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) califica de «catástrofe». Lamentablemente, muchos infractores se «irán de rositas», en sus propias palabras, y lo harán habiendo perjudicado gravemente el interés público, pero ahora es imprescindible tramitar y aprobar un PGOU que ordene, en la medida de lo posible, el desastre histórico que es el urbanismo de Sant Josep, que tradicionalmente ha pivotado en torno a intereses particulares en lugar de servir a los generales.

Es imposible solucionar los problemas derivados de ese desarrollo urbano «troceado» y anárquico, que ha tenido como consecuencia que los promotores no hayan cedido apenas terreno al Consistorio, lo que a su vez se refleja en la secular falta de suelo para equipamientos públicos, pues no se planificaban, y en esas calles «infernales» sin aceras por las que apenas pueden pasar los peatones.

El avance del PGOU apuesta por desarrollar los núcleos de población, como Cala de Bou y Sant Jordi, en lugar de los turísticos de costa, sin aumentar el suelo urbano, por la vía de rellenar los huecos que están sin urbanizar (lo que denomina «compactar la malla urbana») y aumentar la densidad edificatoria. Además, servirá para obtener terrenos públicos para equipamientos urbanos, algo que no se ha hecho en el pasado debido a esa negligente gestión urbanística municipal.

Aunque se trata de un «borrador» sujeto a cambios y aportaciones posteriores (ahora mismo se halla en periodo de exposición pública para recoger sugerencias), llama la atención que solo incluya ocho nuevos equipamientos públicos, y que de ellos, dos sean ampliaciones de otros ya existentes (el hipódromo y el colegio de Sant Jordi). Por ejemplo, en Sant Jordi, la segunda zona más poblada del municipio, no está previsto un centro cultural, ni una piscina pública, ni un nuevo estadio de fútbol para la Penya Esportiva Sant Jordi, que el PP se comprometió a construir. De hecho, la propia reunión para presentar el avance del plan a los vecinos de esta localidad ya puso de manifiesto el pasado miércoles la necesidad de un centro cultural en el pueblo, pues se tuvo que celebrar en el salón de actos del colegio de Sant Jordi, que se quedó pequeño para acoger a los entre 150 y 200 vecinos que abarrotaron la sala.

La aprobación del PGOU es de suma importancia, puesto que deberá sustituir a las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas en 1986 y que hace décadas que están obsoletas. Desde los 80, el Ayuntamiento dio licencias para edificar en suelos urbanizables, aunque los promotores no los hubieran urbanizado ni hubieran cedido terrenos para equipamientos públicos, como era preceptivo. Así hemos llegado a la situación de caos urbanístico y jurídico actual, cuando en terrenos urbanizables no desarrollados hay edificios y es inviable la urbanización y la obtención de suelo público. Con lo que esto supone de agravio comparativo y desigualdad, pues hay promotores que han edificado siguiendo la política de los hechos consumados y otros más respetuosos con la normativa no han podido hacerlo.

Asimismo, este borrador de PGOU crea suelos urbanizables innecesarios e injustificados y evita desclasificar otros sobre los que no recaen aún derechos adquiridos que expongan al Ayuntamiento a pagar elevadas indemnizaciones. El nuevo PGOU de Sant Josep ha de poner orden, pero de ninguna manera ha de contemplar un crecimiento inasumible e insostenible, y menos en un momento en que se quiere combatir la masificación y la saturación que viven nuestras islas. Es preciso recordar que la edificación y la población no pueden seguir creciendo en Ibiza indefinidamente, y no es coherente impulsar medidas para frenar la saturación -como la regulación de la entrada de vehículos en la isla- y al mismo tiempo aprobar planes de ordenación urbanística que prevén el aumento de miles de residentes solo en un municipio.

Desde el año 2006 ha habido tres intentos fallidos de impulsar un nuevo planeamiento urbanístico en Sant Josep, por parte de gobiernos tanto del PP como progresistas, pero sin éxito. Por tanto, nos encontramos ante un momento histórico para poner orden en el futuro desarrollo urbanístico del municipio, un proceso que, en el mejor de los casos, aún durará más de dos años y que debería servir para corregir errores del pasado que tantos problemas están provocando en el presente. Porque es preciso insistir en que no se trata solo de aprobar el PGOU, sino de gestionarlo, es decir, de hacerlo viable y controlar su desarrollo, conforme a la legislación, con el fin de no cometer las mismas torpezas y despropósitos, en beneficio siempre de intereses particulares, que es lo que nos ha llevado a la catastrófica situación actual.