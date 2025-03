AmengolOkúpate

El Partido Popular de Ibiza ha iniciado una campaña contra la okupación ilegal de viviendas para exigir al Gobierno a través de todas sus instituciones y también como partido mediante mesas informativas en las diferentes parroquias de la isla, que actúe y defienda a los propietarios frente a los que incumplen la ley.

Estamos ante un problema que se agrava a pasos agigantados en España pero que en Balears todavía más. Así lo muestran las estadísticas del Ministerio de Interior, que reflejan un incremento estatal de la okupación ilegal del 34 % pero que en las islas asciende al 91 % desde que gobierna Sánchez. También esta semana Diario de Ibiza ha informado de que en Ibiza hoy se produce una okupación cada tres días. Los datos son alarmantes.

Llevamos varios años exigiendo medidas contundentes, garantías y seguridad ante la okupación y la inquiokupación, pero el Gobierno de Sánchez ha optado por una ley que defiende al delincuente y desampara a quien cumple. El mensaje lanzado por el Ejecutivo ha calado entre las mafias de la usurpación y el allanamiento de morada y el efecto llamada es devastador, de ahí las quejas y demandas de auxilio que los ciudadanos nos hacen llegar a diario. Es el universo en desorden creado por Pedro Sánchez en el que se acusa a los jueces, se señala a la prensa, se indulta a los corruptos, se amnistía la sedición y ahora también se cuida a los okupas.

La postura del PP es firme: defensa de la propiedad privada, legislación adecuada, más herramientas jurídicas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, derogación de una mala ley y sobre todo sentido común. Es por esto que en 2024 presentamos la ley que permitiría echar a los okupas en 24 horas, incrementar las penas a las personas que asalten las viviendas ilegalmente, derogar la ley socialista de vivienda que los protege y considerar nula la inscripción de los delincuentes en el padrón municipal entre otras medidas. Un texto aprobado por la mayoría absoluta del Senado y que lleva más de un año bloqueado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque sabe que, de votarse, saldría adelante una ley que solucionaría la indefensión de miles de familias que ven cómo su hogar es tomado ilegalmente mientras la burocracia les impide recuperarlo. ¿Qué temen?

En otros países de Europa, como Alemania, no existe este problema porque la ley protege la propiedad privada y los delincuentes son desalojados en horas o días por la policía. En Francia la okupación puede acarrear penas de prisión de hasta tres años y elevadas multas. En España, en cambio, el que allana o usurpa una casa tiene más derechos que el que paga su hipoteca.

No podemos ignorar que esta cuestión genera inseguridad, desincentiva el alquiler y encarece el acceso a vivienda. El abuso nunca puede entenderse como una solución porque el derecho a la vivienda nunca puede ser apropiarse de la de otro. Tampoco podemos olvidar que cuando hablamos de propietarios nos referimos a familias, personas mayores o vulnerables, ibicencos que muchas veces dependen de las rentas de sus propiedades, que son todos sus ingresos o un complemento importante.

No estamos ante un problema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de los jueces, como nos pretenden hacer creer los socialistas. Ni que con la ley se pueda adoptar una medida cautelar de desalojo inmediato, porque sabemos que esta decisión se adopta o no se adopta y, en caso afirmativo, tardan no 24 horas sino meses y meses por el colapso de la Justicia de Bolaños.

Hoy los socialistas siguen poniendo excusas a un problema tan grave como este y si en algún momento llegan a actuar, será exclusivamente por mandato de los independentistas. No porque lo consideren injusto ni les preocupe, sino para mantener a Sánchez en la silla un poco más.

La solución la ha puesto el Partido Popular encima de la mesa porque no estamos únicamente ante un problema de convivencia, sino también de justicia. Armengol obstaculiza la solución y nosotros le decimos que se okupe, porque hoy quien cumple la ley tiene menos derechos que quien la infringe y eso, en una Democracia, es inaceptable.