«El pueblo salva al pueblo» y otras ocurrencias

La primera. «El pueblo salva al pueblo». Será de los débiles. Aún no he visto ninguna algarada contra personajes que llevan años riéndose de los ibicencos como la delincuente Paquita ‘Marsan’ (¿quién la desokupa a ella?). Ni mucho menos contra los mercaderes del lujo y especuladores que han convertido la vivienda en estas islas, con el beneplácito de las administraciones, en un imposible que roba el futuro de muchos de sus hijos condenándolos a la emigración o la miseria.

«Estoy orgulloso de Sant Antoni y de sus vecinos». A populismo a Marcos Serra no lo gana nadie, pero aun habiendo motivos sobrados para la indignación de la gente, yo me haría mirar muy seriamente que un representante público elogie que nos tomemos la justicia por nuestra mano. O sea, que cuando este verano el bar de abajo (o el hotel discoteca), noche tras noche tras noche, no nos deje dormir, ¿podremos ir y desalojar a sus clientes por las bravas? Bueno es saberlo.

«Esto es lo que habéis votado». La frase se la podría haber dicho Milei a los pensionistas argentinos o Trump a los escolares sin el riñón forrado, pero yo la saco a colación porque es lo que explica un testimonio que le ha contestado más de un agente cuando se ha quejado de la inseguridad de ses Figueretes. No sé si los vecinos del barrio han votado para que se instale en sus calles una persona con problemas mentales (y tal vez una atención sociosanitaria deficiente) y muy conflictiva, que los tiene atemorizados, o es que esos agentes están ya en plena campaña electoral. Pero la respuesta es, al margen de si podrían hacer más, un alarde de mala educación. En otras palabras, les han estado diciendo «os chincháis».

Acabo con lo que me tiene el corazón encogido: «Tras el brutal ataque sobre Palestina de la pasada madrugada, la representante de Israel en Eurovisión asume que necesitará al menos 30 puntos más para ganar» (El Mundo Today). Más de 130 niños asesinados impunemente en una sola madrugada, 200 desde el martes, 20.000 ya y vía libre a la «solución final» en Gaza. O deportación a Somalia u otro infierno (los afortunados) o exterminio. La hipocresía de Occidente no tiene límites.

