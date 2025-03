El ninot no indultado

Aunque no está clara la semilla primera de las Fallas, una teoría repetida atañe a una antigua costumbre de los carpinteros, en vísperas de San José, su patrón, de quemar los trastos que ya no les servían a la puerta de sus talleres. Entre ellos, los ‘parots’, unas estructuras que sostenían los candiles y que quizá con los años se fueron convirtiendo en monigotes dando lugar a los ninots. Fuere como fuere, el fuego nos acompaña desde las ancestrales tradiciones paganas y todavía hoy está presente en otras celebraciones, como las hogueras de San Juan. Quemamos, de una manera simbólica, todo lo malo para dejar espacio a que llegue lo bueno.

Sin embargo, no todos los ninots se queman. Desde el año 1934 en que el artista fallero Regino Mas propuso “El Indulto del Fuego”, a votación popular, un ninot se salva de las llamas y pasa a formar parte del legado del Museo Fallero, que va retratando, como nadie, la historia reciente de los valencianos.

La ‘instantánea’ de este año nos muestra a simple vista a una pareja de ancianos celebrando sus bodas de oro. Obra del artista David Sánchez Llongo como parte de la falla ‘Or’ (‘Oro’) para la comisión fallera Convento Jerusalén-Matemático Marzal. Hace falta mirar un poco más para notar que los ancianos se reúnen en un Horno de Paiporta, una de las localidades más damnificadas por la DANA, que se erige en homenaje a los muchos negocios que lograron reabrir, y a los que no. Pero hay que bajar la vista al suelo para observar, bajo las sillas, las figuras de unos ratones ataviados con botas y escobas limpiando barro. Otros ratones los reciben con una pancarta: “Gràcies, voluntaris”.

Un recuerdo a la DANA que ha estado —cómo no— muy presente en las Fallas de este año. En el cariño a los afectados, en el agradecimiento eterno a los voluntarios, pero también en la repulsa a quien abandonó a los valencianos a su suerte en el peor día en 70 años.

El premio ‘La Picota’ —que reconoce la crítica y la sátira constructiva— ha reconocido a la falla ‘Icónica’, obra del artista Paco Torres para la plaza del Pilar. Entre las numerosas referencias a la política actual se incluía el reto de encontrar ‘Dónde está Mazón’ vestido del icónico Wally. Cuando por fin lo lograbas, sentado en una mesa del restaurante El Ventorro, un cartel te recibía: “Felicidades, has encontrado a Mazón… En la falla. Pero todos hemos perdido el juego porque no pudimos encontrarlo cuando era cuestión de vida o muerte”.

Y como si Vulcano —dios del fuego— hubiera querido dotar de más simbolismo la quema de todo lo malo, la Nit de la Cremà, tras tantos días de lluvia, el ninot del desaparecido Mazón se resistía a su inevitable destino. Hizo falta un bombero que, hacha en mano, lo arrancó para mostrarlo sobre su cabeza, casi como un triunfo, antes de lanzarlo al fuego.

No sabemos si el President Mazón tuvo la ocasión de verlo en su muy fugaz visita, a última hora y a hurtadillas. Alegó que no había tenido tiempo de estar con los valencianos en sus fiestas mayores porque estaba muy ocupado con unos presupuestos, llámenlos pacto, llámenlos rendición a Vox. El mismo Vox a quien en una grabación de 2022, cuando barajaba sus cartas electorales, se refería así: “Yo ‘la Dipu’ la veo muy sencilla. En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más”.

Tras la chupada o no, más que haber comprado todo el argumentario de la ultraderecha, ha vendido a los valencianos. El solamente en papel, ‘Molt Honorable’, anunciaba el pacto en lo que debía ser una comparecencia para hablar de los presupuestos diciendo: “Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales. He querido dirigirme a ustedes por tanto para anunciarles con satisfacción y determinación este nuevo marco político en el que me dispongo a seguir liderando... —hasta que recuerda que ahora es un ninot de Vox y rectifica— ‘nos disponemos’ a seguir liderando la reconstrucción de la comunidad valenciana”.

En Picany recordarán, entre la desolación y fango, los 200 migrantes de Afganistán, Siria, Georgia o Venezuela, alojados en un hotel de Cruz Roja que se inundó pidieron permiso para utilizar la cocina y repartieron comida entre todo el que la necesitó. En Alfafar recordarán a los manteros y temporeros senegaleses que llegaron desde Salou, Tarragona, a achicar agua de los garajes inundados. En Paiporta, Massanassa, Sedaví, Alfafar y Benetússer recordarán a los más de 500 miembros de la comunidad hindú SIJ que llegaron desde Barcelona, Madrid, Gran Canaria, pero también desde Francia, Alemania o Italia para limpiar y crear puntos de distribución de fruta y verdura entre los vecinos. Pero nadie recordará dónde estaba el President. Porque no lo sabemos.

¡Por eso las Fallas resultan ser el relato más fidedigno de lo que duele, averguenza y urge al pueblo valenciano! Ni un solo ninot pidiendo expulsar inmigrantes y muchos, sí, el no indulto de Mazón.

