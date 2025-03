La legislatura del agua sigue avanzando

Hace casi dos años asumimos el reto de gestionar un recurso tan esencial como limitado: el agua. Desde el primer día, hemos sido plenamente conscientes de la responsabilidad que esto implica, especialmente en un territorio como el nuestro, donde la presión sobre los acuíferos es muy elevada y donde la falta de inversión durante demasiado tiempo ha dejado infraestructuras obsoletas que no responden a las necesidades actuales. Revertir esta situación no es sencillo, pero no hay alternativa: la gestión del agua no admite demoras ni decisiones a medias, sino planificación, inversión y compromiso real.

Cuando llegamos al Govern, nos encontramos con una realidad que exigía medidas urgentes. La sobreexplotación de los acuíferos, el déficit de infraestructuras hídricas y la escasez de inversiones habían llevado al límite nuestro sistema de abastecimiento. No podíamos permitir que el suministro de agua siguiera dependiendo de la incertidumbre climática ni que la falta de planificación hipotecara el futuro. La solución no podía ser provisional, debía sentar las bases de un modelo de gestión más eficiente, equilibrado y preparado para afrontar los retos que tenemos por delante.

En este tiempo hemos impulsado proyectos clave para reforzar el abastecimiento y mejorar la gestión del agua en las Illes Balears. Se ha dado el primer paso para poner en marcha tres nuevas desaladoras, que permitirán reducir la presión sobre los acuíferos en las zonas más afectadas. Pero este esfuerzo no se centra solo en aumentar la producción de agua, sino también en optimizar su uso. Modernizar la red de distribución, reducir pérdidas y garantizar una gestión más eficaz es igual de importante. Por eso, hemos destinado 288 millones de euros a la gestión hídrica, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible y preparado para afrontar periodos de escasez con mayor seguridad. También hemos reforzado la inversión en mantenimiento de infraestructuras clave, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y asegurando que cada gota de agua se aproveche al máximo.

El Día Mundial del Agua es un recordatorio de que la gestión de este recurso no puede darse por sentada. Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrentamos y sobre la necesidad de seguir avanzando en soluciones sostenibles. En las Illes Balears, donde el equilibrio hídrico es frágil, este día cobra aún más significado. Nos recuerda que el agua es un bien común que debemos proteger entre todos y que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a preservar este recurso esencial.

Más allá de las inversiones y las infraestructuras, el agua es un recurso que nos obliga a todos a actuar con responsabilidad. Desde el Govern seguimos trabajando para garantizar su disponibilidad, pero cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en su conservación. La concienciación y el uso eficiente son tan necesarios como las soluciones técnicas, porque el agua no es inagotable y cada gesto cuenta. Cerrar el grifo cuando no es necesario, mejorar la eficiencia en el riego o reducir el consumo superfluo son acciones pequeñas, pero imprescindibles para lograr un cambio real.

El camino no es fácil y quedan muchos desafíos por delante, pero estamos dando pasos firmes para construir un modelo de gestión hídrica más eficaz y sostenible. En lo que queda de legislatura, seguiremos avanzando con el mismo compromiso, porque esta sigue siendo, por encima de todo, la legislatura del agua.