Antígona y la preokupación

Antígona quería a su hermano por encima de todas las cosas. Por eso fue incapaz de soportar que el cadáver de Polinices quedara expuesto al aire libre para regocijo y festín de todo tipo de animales carroñeros. Así lo había decidido Creonte, gobernante de Tebas, como castigo ejemplar por traición a la patria. En efecto, la tragedia de Sófocles es otro de esos textos clásicos con más enredos familiares que un culebrón turco y más muertes gratuitas que una peli de Tarantino.

Quedémonos con lo esencial: Antígona decide saltarse a la torera la ley civil y, por amor fraternal, se entrega a cumplir la ley divina, esa que está por encima de las normas humanas. No creo que haya despertado el apetito literario de ningún lector por esta obra escrita hace chorrocientos años, así que me permito el espóiler: Antígona es condenada a ser encerrada viva en una tumba, pero decide ahorcarse antes, lo que a su vez genera una catarata de más suicidios. Todo muy griego.

Sirva esto como aviso de que las leyes nos pueden gustar o menos, pero que obviar su cumplimiento equivale a abrir una puerta por la que se puede colar cualquier desastre. Es el juego del estado de derecho, amigo, y esta es la baraja que compartimos todos, aunque a veces tengamos la sensación de que las cartas estén marcadas.

A ningún jugador de mus se le ocurriría decir en mitad de una partida que tiene una escalera de color, igual que nunca oirás a un amante del póker gritar ¡Órdago! Porque en su mano tiene cartas de la baraja francesa, no de la española. Esa es la clave. Y si queremos que cambien las cartas de la baraja, para eso están las urnas, a pesar de que no se abren tan a menudo como deberían y de que la ley electoral sea una filfa de cuidado. Pero lo que no podemos hacer es romper la baraja porque no nos gusta el juego. Porque fuera del juego campan el libertinaje, la impunidad, la barbarie. Claro que es lo que pide muchas veces el cuerpo, y qué justo parece algunas veces, pero la factura es demasiado cara. Porque sin baraja, no hay juego. Ni hay nada.

