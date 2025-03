Un piso por 750 euros, ¡qué barbaridad!

«Yo he visto cosas que vosotros jamás creeríais», como dice Roy Batty en la peli ‘Blade Runner’. El otro día, hablando con amigos de fuera de la isla solté esta frase. Y aunque no me refería a atacar naves en llamas más allá de Orión, lo que les contaba también dejó boquiabierto a más de uno.

El tema eran los alquileres. Se quejaban de que en la Península -hablo de la zona del sur-, han subido mucho. Que ya no es tan fácil encontrar un piso por 400 euros, que de hecho, mínimo piden 600 por uno de una habitación y que los pisos de dos o tres dormitorios no se alquilan por menos de 750 euros. ¡Qué barbaridad! También de que les pedían dos meses de fianza para entrar. ¿Os imagináis una Ibiza en la que esos fueran los problemas?

No hay persona en esta isla que espere encontrar ni siquiera una habitación por menos de 800 euros o que se imagine poder vivir sola con un solo sueldo. Es alucinante cómo, cuando uno vive en la jungla de la vivienda, todo se normaliza. Incluso vivir en una caravana.

En Ibiza, alquilar una habitación para pasar la temporada no cuesta menos de 1.000 euros; encontrar un techo bajo el que dormir es tan complicado que muchos deciden renunciar a las ofertas de trabajo y abandonar la isla a la aventura; se está convirtiendo en algo habitual pedir el pago de todas las rentas por adelantado, unos 30.000 euros por seis meses -¿qué trabajador puede asumir esto?-, y a pesar de todo, cuando encuentras tu piso, te enfrentas a cláusulas como no poder recibir visitas, no utilizar la cocina o no traer niños ni mascotas. Es decir, aunque con un poco de suerte encuentres un lugar donde caerte muerto, te sacan los ahorros y no lo puedes considerar para nada tu hogar. Es triste lo de esta isla. Pero mucho. Y difícil de creer para quienes viven fuera.

Me genera impotencia esta situación porque, llegados a este punto, creo que no va a mejorar nunca. Así que lo único que queda es contarlo y quejarse.

Por cierto, que el 5 de abril hay una concentración para pedir que se acabe con el negocio de la vivienda en Ibiza. Habrá que ir.

