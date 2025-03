Un any sense senyals morats a Sant Josep de sa Talaia

L’11 de març de 2020 l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va instal·lar un total de deu senyals morats contra la violència masclista, que es van ubicar a diferents punts molt visibles del municipi com una de tantes altres accions impulsades amb motiu de la commemoració del 8M, Dia Internacional de la Dona. Els senyals portaven missatges tan ‘perillosos’ com «Aquí es treballa per la igualtat», «Ni una més» i «Lliure de violència masclista», acompanyats del telèfon d’atenció per víctimes de violència masclista, el 016. Tan perillosos, va considerar el Sr. Vicent Roig, alcalde del municipi josepí, que va decidir retirar aquests senyals morats contra la violència de gènere no sense abans al·legar l’existència d’un informe de la Policia Local que finalment es va constatar que no existia.

Mentre el Partit Popular decideix encapçalar manifestacions del 8M o del 25N en aquells llocs on governen al costat de VOX, com és el cas de Sant Josep de sa Talaia, mostren la seua vertadera cara, la seua postura davant les dones, la seua postura sobre el feminisme i la seua postura sobre la violència de gènere eliminant qualsevol eina que pugui ajudar les dones a denunciar la violència contra elles. Tot en un moment en què es produeix un desafortunat rècord de denúncies per violència de gènere, amb un augment de més del 15% respecte a l’any anterior.

Hem de posar en valor que els senyals morats que es van instal·lar a tot el municipi són una ferramenta poderosa per conscienciar sobre la violència de gènere, ja que ajuda a visibilitat i rompre el silenci de les víctimes per buscar ajuda i donar informació sobre els recursos assistencials. Per aquest motiu, el Sr. Roig, alcalde de Sant Josep, va acordar, a proposta de VOX, que es retirassin els senyals morats de places públiques, escoles i instituts amb l’objectiu de no confondre a la població. No saben molt bé si el que volia era no confondre a la població o realment el que volia era confondre a les víctimes de violència masclista eliminant de la via pública qualsevol informació que pogués animar les dones que malauradament pateixen en silenci una xacra que segons les mateixes enquestes no deixa de pujar dia rere dia, amb denúncies i actuacions socials, policials i judicials.

La retirada dels senyals morats del nostre municipi, el darrer que varen treure amb nocturnitat i traïdoria davant l’Institut Algarb a la parròquia de Sant Jordi, va ser objecte de repercussió mediàtica no només en els mitjans de comunicació locals sinó també nacionals. El programa de televisió El Intermedio se’n va fer ressò i va posar el nostre estimat municipi al focus mediàtic per haver pres una decisió que lluny de treure els colors a l’equip de govern que va executar la mesura de forma immediata a proposta del grup polític VOX, ha continuat en la mateixa línia sense rectificar.

La falta d’empatia amb les víctimes, la falta d’informació a la gent jove que entra cada dia a un centre educatiu, no fa més que donar força als que abusen i silenciar les dones que pateixen els abusos d’una societat.

El concepte hipocresia es va posar també damunt el paper per descriure les accions d’aquells que diuen una cosa i fan totalment la contrària. Negligència política també seria una bona definició per aquells que haurien de vetllar per l’interès general i només vetllen per l’interès particular que els hi dona dos vots per continuar asseguts a una cadira prenent decisions minoritàries que afecten una gran majoria.

El 22 de novembre de 2024, pocs dies abans del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’associació de Dones Progressistes d’Eivissa va interposar una demanda pels delictes d’odi contra els dotze polítics del PP i VOX amb representació a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. La denúncia efectuada per l’associació feminista apunta a la retirada efectiva dels senyals morats amb missatges feministes que es van instal·lar fa quatre anys, així com l’intent d’eliminar de la llista municipal de carrers el nom de la sindicalista Margalida Roig ‘Llogat’, que gràcies a la pressió popular finalment no es va retirar.

Una treta pareguda li ha valgut al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, obertura de judici oral i una fiança de 40.000 euros per un delicte d’odi per haver estripat a la mateixa taula de presidència de la cambra la imatge d’Aurora Picornell, sindicalista assassinada al costat d’altres companyes durant la Guerra Civil.

Des del Grup Municipal Socialista de Sant Josep de sa Talaia demanam i continuarem exigint que es tornin a instal·lar els senyals morats de forma immediata amb l’objectiu de tornar la dignitat no només a les dones sinó a un poble que defensa amb força i solidaritat la igualtat i anima a les persones que pitjor ho passen a què denunciïn les seues situacions personals.

