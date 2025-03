A un mes vista

En menos de un mes nos adentramos en la Semana Santa, que suele marcar el pistoletazo de salida de la temporada. Hoy, san José, «día del padre en el Corte Inglés», ya se nota el incremento de actividad, en algunos casos desenfrenada, para ponerse a punto ante lo que nos espera durante estos meses hasta que pasado el Pilar (fechas santas ambas) podamos hacer un primer balance de resultados. A las grúas con pintor incluido (que les contábamos un antes de ayer) se añaden los últimos retoques en algún que otro súper de nuevo cuño. La fisonomía de las nuevas aperturas o algún que otro local tuneado para una oferta similar con cambio de gerente. Los clásicos ya están en capilla y me anuncian que será el próximo viernes cuando inauguren el 2025. Otros esperarán al viernes de dolores e incluso a los días de ‘pasión’. Lo más tardíos, aquellos que con ‘cuatro basta’, lo harán a primeros, incluso a mediados de mayo. La feria artesanal de la Mola y otras de similares características ya están preparando productos y hasta los carteles anunciadores, y es que hoy el márquetin es importante en una actividad intensa, pero de corta duración. Hasta aquí lo que sería el panfleto de cualquier gabinete de comunicación con vitola capitalina. Luego está la realidad de una situación anómala que va emparejada a toda esta movida. Me refiero al mal endémico que nos atañe a una población estable (residente) o flotante según necesidades laborales. La vivienda (lo han adivinado a primeras de cambio, no es ningún secreto) es sin dudarlo esa enfermedad que tiene diagnóstico, pero a la que no se le encuentra remedio. Este mismo diario titulaba el lunes «Tengo siete ofertas de trabajo y me tengo que ir de la isla» (en este caso Ibiza). Extrapolable a Formentera. Es simplemente cansino volver a incidir en el tema…ya no contabilizo las veces que uno se sienta ante el folio en blanco y recurre a los quejíos (con música de Paco de Lucía) de profesionales de diferentes ámbitos que no saben dónde van a vivir, ni ahora, ni en un futuro inmediato. Lo peor es que por muchas veces que sigamos denunciándolo no vamos a obtener una respuesta con marchamo de verosimilitud. Empiezo a pensar, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que el problema está en el sistema, en cómo hemos planteado las fórmulas de negocio para mejorar resultados. Ni soy experto, ni quisiera parecerlo. Simplemente soy testigo de un sentimiento generalizado en mi entorno más próximo. Disculpen las molestias.

Suscríbete para seguir leyendo