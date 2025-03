Ni impunidad ni ‘llei pagesa’

El episodio de la okupación de una vivienda privada en pleno núcleo urbano de Sant Antoni, a la luz del día y delante del propietario y de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, deja varias lecturas (llego tarde, lo sé). En primer lugar, sorprende e indigna la impunidad de los okupas (un joven magrebí ayudado por otros de su misma procedencia y también, que no se le olvide a nadie, y menos al alcalde de Sant Antoni, una mujer española).

Ya no hablo de la okupación, que también. Pero eso de que cambien la puerta causando daños en una propiedad privada, fuera de la vivienda, en la vía pública y que los agentes no actúen... No tiene explicación. Y fue el germen de todo lo que pasó después.

Otras dos lecturas están relacionadas con el doble efecto llamada de este episodio (por no hablar del tufillo racista, como si los españolitos de pro no delinquiéramos). Por supuesto, puede envalentonar a los amigos de lo ajeno (la propiedad privada es uno de los pilares de nuestra democracia; hay que protegerla), que han visto que pueden actuar frente a las fuerzas del orden sin que les detengan o identifiquen. Algo atípico porque los agentes no están atados de pies y manos ni limitados por leyes extrañas. No hay libertinaje ni dejación judicial ni inacción contra los okupas. Es mentira. Y no lo digo yo. Lo dicen el juez decano y expertos juristas. Si se hacen las cosas como toca, si las fuerzas de seguridad envían al juzgado un atestado de lo que han visto y si el propietario denuncia de inmediato, la Justicia actúa y facilita la desokupación. Como pasa tantas y tantas veces en Ibiza.

El segundo efecto llamada lo provocan esas salidas de tono populistas que aplauden el «movimiento ciudadano». Todos nos sentimos aliviados cuando los okupas salieron de la vivienda y su legítimo dueño la recuperó; e indignados cuando el descerebrado del okupa vacilaba a los agentes mientras actuaba libremente. Pero las leyes están para evitar la anarquía, el caos y la posibilidad de que la gente se tome la Justicia por su mano. La llei pagesa es un concepto romántico pero fuera de lugar en una sociedad civilizada. Lo triste y preocupante es que haya que recordarlo. A estas alturas...

