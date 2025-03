Conocidos, y gracias

Nunca he creído necesario sufrir o pasar por una «racha chunga» para valorar lo que tienes, como tampoco pienso que los verdaderos amigos se demuestren más en las malas, porque hay quien es apoyo en los momentos de bajón de los demás para demostrar que es más fuerte o solvente. No digo que eso sea una generalidad, pero ocurre.

Es muy sencillo comprobar quién está y quién no está cuando la vida se tuerce, pero duele más descubrir quién no se alegra de corazón cuando el viento te va a favor. Y es más doloroso, porque, sin duda, compartir la alegría debería ser siempre motivo de más alegría para los que te quieren.

Es cierto que resulta complicado distinguir entre amigos y conocidos, o cercanos: la amistad es un compromiso tan importante como el amor, que no hay que tomarse a la ligera ni pretender que se construye fácilmente.

Hay quien presume de tener muchos amigos, y regala el privilegio de ese apelativo a cualquiera con el que ha compartido un par de cañas o una jornada de golf. Y hay quien considera amigos a quienes puede llamar a cualquier hora para cualquier cosa, como si se tratase de un Glovo, siempre a disposición.

Otros creen que la amistad consiste en poder decirle a otra persona todo lo que se te ocurra, en una especie de sinceridad descarnada que a veces roza la ofensa, pero que hay que sobrellevar porque viene de «alguien que te quiere», o porque a los amigos se les perdona todo por el simple hecho de serlo.

Y no, quizás el secreto reside más bien en entender cómo es la otra persona, sin pretender cambiarla, asumiendo que tiene tantos fallos como una misma, y que en demasiadas ocasiones ninguno estamos a la altura de lo que se pretende.

Yo me precio de tener muy buenas amistades, algunas consolidadas a lo largo de los años, algunas más recientes, e incluso otras que aún no sé si lo son. Con unas he crecido, lo que hace que la unión sea fuerte, aunque con el paso de los años los críos que éramos tengan distintas ideologías, maneras de entender la vida muy diferentes o distancias físicas que parecían insalvables, pero que por suerte no lo han sido. Otras las he elegido conscientemente, como quien escoge lo que, a cierta edad, sabe lo que le conviene y es más afín a su manera de ir por el mundo. He perdido algunas que creía indispensables pero que, por circunstancias, demostraron ser simplemente compañía en un trecho y después escogieron otro rumbo. Y no pasa nada, a veces hacer una limpia ayuda a caminar más ligeros.

Ojalá tengan la suerte de contar con amigos de verdad, ojalá de los que se alegran tanto de las cosas buenas que parece que es una quien tiene que darles la enhorabuena a ellos.

