Un minuto, por favor

Netflix, Spotify, Amazon Prime, Movistar+ y una extensa lista de plataformas digitales compiten por captar nuestra atención y aprovechar esos escasos minutos de tiempo libre que tenemos. Los diarios digitales no son la excepción, aunque a menudo se enfrentan a un desafío mayor. Lograr que un lector se detenga más de un minuto en una noticia es una hazaña, especialmente cuando se encuentra con muros de pago o se siente satisfecho solo con los titulares. El tiempo es nuestro recurso más valioso. Por eso, cuento los minutos que faltan para recoger a mi hijo del colegio, las horas de sol que me quedan cada día, los días que restan para mis vacaciones, los meses hasta mi cumpleaños y los años que tengo para seguir viendo crecer a mi descendencia. A veces, incluso mido los segundos que alguien me sostiene la mirada. Calculo el tiempo que tardo en llegar del trabajo a casa y observo hasta dónde debe llegar la manecilla del reloj antes de apagar el horno para que el bizcocho se cocine bien. Busco huecos en mi agenda para reunirme con mis amigas y marco en el calendario las fechas en que mi familia vendrá a visitarme. Registro en una aplicación la duración de mis carreras. Programo cada noche la alarma del despertador y calculo las horas de sueño que me quedan. El tiempo es lo único por lo que nos pagan. Nuestras jornadas laborales se contabilizan en horas. Los verdaderamente afortunados no son aquellos que tienen dinero, sino quienes disponen de tiempo para vivir. El tiempo es intangible, pero a la vez palpable en nuestro descenso a la vida plena de la vejez. Se les llama «los años dorados» porque recuperamos el control sobre nuestras horas después de una larga hipoteca: 38 años de cotización mínima. Mis bisabuelos vivieron pocos años más. Han pasado más de 60 segundos desde que comencé este relato y muchos lectores ya habrán dejado de leer, levantado la mirada de sus móviles o de la edición impresa de este diario, mientras fantasean con todos los minutos que aún les quedan por delante este lunes.

