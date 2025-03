Les penyes del Llevant

Recentment, hem assistit a una consulta (n’hi ha que sí que poden fer referèndums!), al País Valencià, en què el govern ha volgut saber l’opinió dels pares i de les mares sobre la llengua en què havien de ser ensenyats els seus fills. La intenció del govern, des del meu punt de vista, era claríssima: corcar (encara una mica més) la presència del valencià/català a l’Educació a l’anomenada “Comunitat valenciana”. Sempre ataquen pel flanc més dèbil, i aquesta, pens que poc se’m pot discutir, constitueix una estratègia del colonialisme clàssic. (Ho escric per a aquells teòrics, tractadistes o simples opinadors públics que mantenen que no podem dir que als nostres països existeix, en relació als estats que els dominen, un tipus de tractament colonial clàssic, típic, estàndard, regular). Atacar la llengua, que la llengua pròpia no siga la dominant, ja constitueix un element del colonialisme clàssic. Però bé, aquí hi estam tan acostumats que ens arriba a semblar una cosa natural, orgànica, lògica dins un mateix estat format per compatriotes compartint una constitució. Intentar socavar el valencià no és cosa d’un mateix estat, ni de compatriotes ni de cap tipus de patriotisme constitucional. (Pens que no fa falta explicar-ho, perquè és de pàrvuls).

Però bé, tal i com li va ocórrer al nostre arnat Bauzá, el tret els ha sortit per la culata. El conseller d’Educació, el tal Rovira, constitueix un dels exemples d’autoodi més flagrants que ens hem tirat a la cara durant les últimes dècades. Valencianoparlant per tots els costats, fa les rodes de premsa íntegrament en castellà. I dedica gran part de les seues energies a fer que els infants valencians no gaudeixin del dret de ser educats en la seua llengua.

Per això, va fer una lectura volgudament esbiaixada dels resultats de la consulta feta a la gent sobre la llengua en què volen que el sistema educatiu eduqui els seus fills. Segons el conseller Rovira va llegir en quatre folis malgirbats, en dubtós castellà, hi va haver gairebé un empat entre els que volien l’ensenyament en valencià (52,8%) i els que el volien en castellà (47,2%). Venia a dir que tothom hi havia guanyat, que això és democràcia, etc, etc. I que devers la meitat opten per una de les dues llengües oficials i devers l’altra meitat opten per l’altra.

La lectura no pot ser més enganyosa, perquè a la consulta hi varen incloure les comarques castellanoparlants del País Valencià. Efectivament, en aquestes comarques, la gran majoria de la població va marcar Castellà amb la seua creueta. Però a la resta de comarques, a aquelles comarques on la gent, històricament, parla valencià, parla el català de València, el 66% dels enquestats, aproximadament, varen votar Valencià. L’opció dels pares i de les mares pel valencià, idò, va ser clarament majoritària.

De tota la campanya que hi va haver prèviament, hi ha diversos aspectes que m’han cridat l’atenció. El primer va ser que la Conselleria d’Educació del govern valencià prohibís als centres informar els pares i les mares de la consulta. Evidentment, els dirigents del PP valencià no se’n fiaven (no se’n fien) dels professors del seu país, del seu departament. No volen que ells informin, perquè pensen que ho faran a favor de la llengua del país, cosa que, paradoxalment, els seus dirigents no volen sentir de cap de les maneres. Tant parlar de llibertat, i als centres no hi ha llibertat per parlar de llengua!

La segona, per a mi en primer lloc del rànking, va ser l’actitud exemplar de la societat civil valenciana. Una part d’aquesta societat civil ja ens la podíem esperar (Acció Cultural del País Valencià, el sindicat STPV, Escola Valenciana, Pares i Mares pel Valencià, El Tempir, Plataforma per la Llengua, etc). Però n’hi ha hagut que ens han frapat molt positivament, pel seu impacte i perquè potser no hi pensàvem. En aquest sentit, voldria destacar la campanya de les penyes del Llevant, un dels dos clubs de futbol de la ciutat de València. La granota, símbol del Llevant, s’ha vestit d’activista, i ha fet campanya obertament, declaradament, activament, a favor del valencià. D’aquesta manera el Llevant ha fet honor a la seua tradició de club ben arrelat a la ciutat de València i al País Valencià, club valencianista de cap a peus, involucrat en allò que passa al seu país, compromès amb la seua llengua i amb la seua cultura. Les penyes del Llevant són un exemple, no només per als valencians (de València i de la resta del País), sinó també dels altres territoris de la Catalanofonia. Ja ens hauria agradat veure les penyes del Mallorca, o de l’Ibiza, o d’altres clubs de les Balears reaccionant així davant els atacs a la llengua per part del govern Bauzá!.

L’actitud del València C.F., avui en hores baixes, ha contrastat, lamentablement, amb la de l’altre equip de la capital de l’antic Regne. No han dit gall ni gallina. Per tot això, Vixca el Llevant! I vixca el valencià, sempre!n

Suscríbete para seguir leyendo