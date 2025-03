Okupas e impunidad inaudita en Sant Antoni

El caso de la okupación de una vivienda en Sant Antoni se ha resuelto de la peor forma posible: una multitud indignada por la impunidad de los okupas y la pasividad de las fuerzas de seguridad (los okupas cambiaron la puerta delante de la Policía Local, la Guardia Civil y el propio dueño el pasado miércoles) se concentró delante de la casa el viernes y la desalojó por la fuerza. La casa estaba vacía cuando varias personas rompieron la puerta y tiraron a la calle las pertenencias de los okupas, pero la aparición de uno de ellos desencadenó escenas de violencia que pudieron acabar en desgracia. Solo en ese momento decidieron intervenir los guardias civiles y policías locales, que habían permanecido alejados de la concentración.

La decisión de la Policía Local y la Guardia Civil de no actuar el pasado miércoles cuando dos hombres cambiaban la puerta de la vivienda, en la calle, con total impunidad, es inaudita y sus consecuencias son graves, tal y como hemos visto en Sant Antoni. Como mínimo se trataba de un delito flagrante de daños sobre una propiedad privada, en presencia del dueño, lo que ya es suficiente como para que los agentes intervengan. Hay que insistir en que los dos hombres estaban en la calle, un detalle importante, pues los agentes no tenían que entrar en la vivienda para actuar. Se mire como se mire, es insólito que los agentes no hicieran nada y que el propietario tuviera que asistir impotente a ese atropello de sus derechos.

Pero es que además la Guardia Civil no envió el atestado al juzgado de guardia hasta el viernes por la tarde, por lo que el juez -que hasta última hora de ese día tampoco había recibido la denuncia del propietario- no pudo intervenir. Y lo podría haber hecho, tal y como aclara el juez decano: podía haber dictado una medida cautelar de restitución de la propiedad que la Guardia Civil debe cumplir de inmediato. Pero para ello es preciso que el juzgado tenga constancia de los hechos mediante el correspondiente atestado policial. Desde que se presenta el atestado, se dicta la medida cautelar y se lleva a cabo el lanzamiento de los okupas, «puede pasar un día, es rápido», explica el magistrado. Pero como la Guardia Civil no presentó atestado en el juzgado, éste no puede tomar ninguna medida. Por tanto, es preciso revisar el procedimiento para detectar errores o interpretaciones inexactas de los agentes y evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Porque en vista de lo que ha sucedido en Sant Antoni, cualquiera puede sacar la conclusión de que los propietarios están indefensos ante una usurpación (el delito que se comete cuando alguien okupa un inmueble ajeno que no constituya morada, sin autorización), pero nada más lejos de la realidad, pues el sistema policial y jurídico prevé mecanismos de intervención en estos casos, tal y como advirtió el mismo viernes el juez decano.

La pasividad de los guardias civiles y los policías locales, que no actuaron para impedir que los okupas consumaran la usurpación, exige una explicación convincente, porque el argumento de que la ley les impedía actuar de otro modo es más que discutible, a juzgar por la opinión de cualificados juristas y expertos. La alarma social y la falta de respuesta del sistema policial y judicial acaba provocando respuestas indeseadas y peligrosas de la ciudadanía, como la de tomarse la justicia por su mano para restablecer el derecho pisoteado del propietario. Que el propio alcalde, Marcos Serra, declare que los agentes están «atados de pies y manos» en un caso así es imprudente, pues además de que no es cierto, alienta la idea de que ante una okupación no hay recursos legales para actuar y por tanto solo queda la vía expeditiva; y lanza el mensaje a los okupas de que pueden entrar en una propiedad sin ninguna consecuencia.

Estas situaciones deben resolverse por vías policiales y legales, no por las arremetidas incontroladas de una turba (por muy cargada de razones que pueda estar), que nunca se sabe cómo pueden acabar. Posiblemente esta escalada de tensión se habría evitado si los agentes hubieran intervenido el miércoles y no hubieran dado esa imagen de pasividad y de que los okupas hacen lo que les da la gana. Reaccionar con la indignante pasividad que se vio ante un delito flagrante lanza el mensaje a los okupas de que pueden usurpar propiedades ajenas con impunidad, incluso en presencia de las fuerzas del orden, y genera una enorme -y peligrosa- desconfianza entre los ciudadanos hacia los cuerpos de seguridad, la Justicia y las propias leyes.

En vista de lo ocurrido, es pertinente que la Guardia Civil, las policías locales y los juzgados revisen sus protocolos de actuación y coordinación ante estos casos, para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y sus derechos, pero también para evitar el deterioro de la imagen de los cuerpos de seguridad, la pérdida de confianza de la ciudadanía y la sensación de desamparo. Una mezcla explosiva que se convierte en un peligroso caldo de cultivo para que muchas personas quieran tomarse la justicia por su mano, bien directamente o a través de empresas intermediarias con prácticas de matonismo. Así se deteriora el Estado de derecho y la xenofobia acaba campando a sus anchas, alentada por una extrema derecha que instrumentaliza estos episodios de indignación ciudadana. Las escenas del viernes en Sant Antoni no deben volver a repetirse.

