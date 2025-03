Más petanca y menos golf

Tengo que empezar diciendo que estas palabras no son mías, pero son tan elocuentes que las tomo prestadas para el titular de este artículo de opinión. Las pronunció hace un año el doctor en ciencias biológicas Fernando Valladares Ros en sendas charlas que dio en Ibiza. Estas y otras muchas perlas llenas de razón y significado soltó (según mi punto de vista, que no para otros). Y no es que el señor Fernando o yo tengamos nada en contra del golf ni a favor de la petanca, que no. Lo dijo para hacer referencia a un gasto de agua que no nos podemos permitir por estas latitudes. Otra cosa es la Cordillera Cantábrica.

Se está acabando el invierno y ha llovido lo justo. Ya sabemos cómo son las primaveras y los veranos, estaciones de las cuales podemos esperar poca lluvia. El balance hídrico es negativo un año más, y los acuíferos están a unos niveles alarmantes que no acaban de espantar el fantasma de los cortes de agua en verano. ¿Se pueden imaginar hoteles llenos y sin agua durante la noche? Yo, no. Y todo ello con tres plantas desalinizadoras funcionando a pleno rendimiento. Ahora es cuando muchos me dirán que por eso ya debería estar la cuarta a punto de ser inaugurada. ¡¡Y alerta, que ya se habla y escribe sobre una quinta!! Pues no, la solución no es más, es menos. Es ahorrar agua y tener una red más eficiente. Pero claro, la eficiencia no genera riqueza. Como tampoco lo hace el juego de la petanca, por desgracia.

Somos una isla y estamos rodeados de agua, lo cual es un inconveniente salvo por las playas. La mayoría de los acuíferos están salinizados por la sobreexplotación, del río de santa Eulalia únicamente queda el nombre y algunas cañas en su cauce, el número de perforadas ilegales es ingente e incalculable, el agua salada que llega a las depuradoras es tal que no se puede reutilizar tras su proceso de depuración e incumpliendo el ciclo del agua, es decir, que esa agua aparte de perjudicar la maquinaria y acortar la vida de las bombas no puede ser usada en labores agrícolas o riego de campos de golf, como algunos se empeñan en hacer creer a la opinión pública. Aun así, cada vez más piscinas y más grandes, dando igual si la playa está a treinta metros o a treinta kilómetros, dando igual si es privada, comunitaria o para un hotel.

Y no quiero acabar sin una reflexión comparativa. A la fuerza antes tenía que llover más que ahora. Digo esto porque te das una vuelta por el interior de la isla y ves pozos, huertos, safareigs o acequias que tenían agua y ahora ya no, en ningún momento del año. Todas esas casas payesas diseminadas estaban habitadas, y podían estarlo porque disponían de unos recursos hídricos que les permitían vivir acorde con los tiempos y sus necesidades. Había animales, huertos, unas coladas que realizar, una mínima higiene personal, beber, cocinar, etc. Hoy sería imposible vivir en tales condiciones, como tampoco les sería posible a conejos y perdices gran parte del año si no fuera por la mano del hombre. Analicemos el porqué y dejemos de seguir llenándonos los bolsillos, que el agua sí hemos aprendido a convertirla en dinero, pero el dinero en agua todavía no.

