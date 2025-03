Tú okupa, que nosotros miramos

La imagen de Vicent Riera contemplando su casa okupada, con los okupas riéndose de él mientras agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil permanecen impasibles es de las que hacen daño. Y no sólo a Vicent. Esa escena es un ladrillazo más a la cohesión social y la confianza de la sociedad en todo aquello que hace que se sustente, que nos aleja de una orgía de violencia: las leyes, la educación, la seguridad, la empatía, la solidaridad...

Nadie se explica cómo un propietario puede ver cómo le están okupando la casa frente a sus narices y las de los agentes y que no pase nada. Nada de nada. Ni los propios juristas lo entienden. Si ya están dentro, no se puede hacer nada. Si no es tu vivienda habitual no puedes hacer nada. Entonces... Si me roban un reloj que no llevo puesto porque no es el habitual y porque no lo estoy usando en ese momento... ¿No es delito? Las justificaciones son injustificables. La resolución de una situación así debería ser sencilla: comprobar quién es el dueño de la vivienda y comprobar si hay un contrato de alquiler.

Pero no. A pesar de que cambiaron la puerta mientras el propietario no podía más que observar desde una cafetería cercana tragándose las ganas de tomarse la justicia por su cuenta la respuesta de los agentes es que tenían las manos atadas por la ley.

Una situación que tiene un gran beneficiario: la extrema derecha. Me los imagino leyendo estos días la prensa sonriendo de oreja a oreja, calculando cuánta de esa indignación se traducirá en votos. Y no son los únicos. Porque los comandos de desokupación también estarán dando palmas con las orejas pensando en cuánta gente, tras leer lo que le ha pasado a Vicent, en el caso de que les okupen una vivienda, en vez de actuar por los cauces legales, esos que tan bien le han funcionado a él (modo ironía on) opten por no decir ni mu, no pedir ayuda a ningún cuerpo de seguridad y llamarles a ellos para que, dinerito por delante, les libren de los okupas.

«La okupación no es un problema en Ibiza», afirmaban hace sólo unos días desde la Policía Nacional. Que se lo digan a Vicent. Es cierto, no hay okupaciones a mansalva y el problema real en esta isla es la falta de vivienda. Pero... después de ver que okupas y no pasa nada, que te puedes reír del dueño con policías y guardias civiles de testigos y no pasa nada, ¿seguirá sin ser un problema?

