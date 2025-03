Mentre un gàngster regna a la Casa Blanca aquí, a ca nostra l’humilíssim poeta emèrit per la gràcia de Déu evoca no els versos més tristos aquesta nit, més aviat tot el contrari, els versos tal vegada més idiotes i cursis de la història. Però és així i així ho marca el calendari. Per exemple, «marzo ventoso, abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso» i l’autor? es queda tan ample. Malgrat tot, l’èxit fou total i al llarg dels segles com bambets a perpetuïtat l’hem repetit, la cosa continua i aquí no ha passat res. Altres versos il·lustres foren devorats pel vertigen del temps que ens tritura. Però altres tot just ara mateix superen qualsevol entrebanc possible i probable. De moment març balla sense a penes aigua que no arribarà mai i el vent es deixa estimar. I la gent això hom agraeix. El vent, de tota la vida, és antipàtic, no gaudeix de popularitat. Tal vegada encara és d’hora i ens podrem consolar amb el 20 i 21 de març, diades exemplars de la felicitat i de la poesia. Estat de felicitat i de poesia són sinònims?, volen dir el mateix?, ho consultaré amb l’amic Julio H., poeta d’Extremadura..., però no ho sembla. Ell sabrà, ell sabrà. Cal de tota manera la possibilitat d’unió perfecta entre la felicitat i la poesia. «Abril lluvioso»? Hi ha dubtes. Aquí el meu escepticisme és total i aleshores inclassificable. Raimon un temps cantava ‘al País Valencià l’aigua no vol ploure’. Sembla que entre nosaltres passa el mateix. No vol o no sap. Potser.... Difícilment doncs es pot fer travesses o consultar l’oracle ara modernament anomenat l’home del temps, els meteoròlegs que ens informen. La meva opinió, i no som pas expert en el tema, intueix que una vegada més no plourà, tindrem una primavera -pobre, dolenta, agònica, mediocre, trista- que ens oferirà la més greu de totes les notícies; patirem un catastròfic estiu; calor rigorosa, altíssimes temperatures, humitat tan implacable com cruel. I maig?, millor no pensar-hi.

Suscríbete para seguir leyendo