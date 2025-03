Allá por 1976, Narciso Ibáñez Serrador estrenaba su terrorífica ‘Quién puede matar a un niño’. Para aquellos que no la hayan visto, trata sobre una pareja de ingleses que de visita en España deciden tomar un barco y visitar una isla donde se encuentran con un panorama aterrador, todos los niños y jóvenes, movidos por una fuerza extraña, habían acabado con los adultos. Con posterioridad, año 84, se estrenaba ‘Los chicos del maíz’, que prácticamente venía a ser lo mismo. Ambas cintas, dentro del género del terror, también tenían como punto común que los adultos aunque les estén golpeando, acuchillando, asfixiando, incluso matando, mantienen la consciencia del adulto frente al comportamiento del menor.

Les aseguro que he intentado más de diez veces, abordar esta semana el incomprensible, malvado, cruel, absurdo e ingrato asesinato ocurrido hace pocos días, que por respeto al dolor causado, prefiero no nombrar explícitamente. De mi teclado, las palabras brotaban con ira, con desprecio, incluso con justicia bíblica, pero como en las películas mencionadas, es ese sentimiento o conciencia del adulto sobre el menor quien se empeña por responsabilidad, por esa innata condición humana de acompañamiento, enseñanza y corrección, aferrarme a la mesura y a la esperanza de la reinserción.

Dicho esto, e intentando aunque cueste, no hacer uso de palabras con sentimiento que pueda ahondar en la imborrable herida de por vida ya causada e impuesta con sangre, también considero un deber, aunque sea políticamente incorrecto, al menos denunciar un sistema que aun siendo absolutamente necesario, no lo dudo, deja por un lado, sin protección a los verdaderos artífices de cualquier reinserción de menores, sus educadores sociales que con más vocación, porque no está pagado, que miedo, a veces, están realizando esa labor innata de acompañamiento, de reconducción, de reinserción.

Por el otro lado, una ley del menor, que quizás debiera ser al menos revisada, pues igual que los cincuenta de antes no son los cincuenta de ahora, los quince de hace treinta años, no son los quince de ahora.

Pero por último, y esto sí que hay que hacérselo ver, como coloquialmente se suele decir, es el proceso de valoración con respecto a la designación del modelo más adecuado para cada menor.

Quizás, un menor que comete 36 delitos en un fin de semana, con antecedentes de violencia, no debiera estar en un piso tutelado con una joven de 35 años, quizás nunca debiera de haber estado, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor y sufrimiento. Quizás no todos los menores debieran estar en el Marcelo Nessi, por ejemplo, y muchos de ellos seguro que con la labor de esos grandes profesionales, reconduzcan sus vidas en pisos tutelados. Pero quizás, solo quizás deberíamos plantearnos un modelo intermedio, donde esos menores con delitos violentos, con reincidencia, con delitos de pena de cárcel para un mayor de edad, no se encuentren solos ante un educador o educadora social sin vigilancia expresa, igual que tampoco solicito internamiento en un centro como el anteriormente citado para aquellos que no tengan ese perfil.

Ciertamente ¿quién puede matar a un niño? Es nuestro deber y obligación procurar que no sea el niño el que pueda matar o al menos, ya que existe reinserción, que igualmente también exista prevención y protección.

