Can Misses, escaparate y trastienda

Cuando hace ya algunos años viajé a Ibiza y vi acabado el nuevo Hospital de Can Misses, me quedé patidifuso por la enormidad del edificio que, por fin, parecía ser una verdadera y modélica ciudad sanitaria. Supe que se habían invertido casi seiscientos millones de euros y tuve la impresión de que el proyecto estaba felizmente sobredimensionado, con la previsión de cubrir con holgura las necesidades futuras, como poco, durante varios lustros. Pensé, convencido, que era un punto y aparte en nuestros servicios sanitarios. Pues no señor. Desde aquel ya lejano 2015 hasta hoy, hemos asistido a una peligrosa deriva que, según han pasado los años, ha ido acumulando el Hospital, muy por debajo de las necesidades sanitarias de nuestras dos islas. Una delicada situación en la que, conviene decir alto y claro, nada tienen que ver los excelentes profesionales del centro que dan más de lo que se les pide. Pero la realidad es la que es. Se denuncian las sobrecargas de trabajo, la insuficiencia de camas en Urgencias, la habilitación de despachos como habitaciones y boxes, camillas con pacientes en los pasillos, listas de espera inadmisibles en algunos servicios, demoras en cirugía, etc. Y los problemas no son puntuales. Son recurrentes. Con el agravante de que todo ello sucede en temporada baja, con una población que se cuadruplica en verano.

Cuando hace ya un tiempo leía en estos mismos papeles que “personal de Urgencias había sufrido ataques de ansiedad por el colapso del servicio”, se me pusieron los pelos como escarpias. Inquieta pensar que, sobre todo, para personas mayores o con afecciones crónicas, vivan en la isla o sean turistas, Ibiza empiece a verse como ‘zona de riesgo’. ¿Cómo es posible que los profesionales sanitarios que deciden trabajar en la isla tengan dificultades para encontrar techo? ¿Cómo es posible que no existan, en ubicaciones estratégicas de la isla, Centros de Atención Primaria con Urgencias de 24 horas, los 365 días del año? ¿Qué coño está pasando cuando el Defensor del Paciente recibe más de 50 denuncias por negligencias médicas y somos la segunda comunidad con menor gasto en Sanidad por habitante? Puede resultar exagerado hablar de situación insostenible y de posible colapso, pero lo cierto es que saltan las alarmas con demasiada frecuencia. ¿Tan difícil es reconducir la situación? ¿Hay alguien ahí? n

