7,47 euros

Aunque es una cantidad inferior a la que menciona Frédéric Beigbeder en su novela ‘13,99 euros’, es una pasta considerable, sobre todo porque te la cobran por cada día de estancia, no por un solo libro. Nunca antes me habían cobrado esa city tax en la capital berlinesa, donde se aplica un 7% sobre la tarifa diaria. Lo llaman de diversas maneras: impuesto de alojamiento, impuesto municipal e impuesto turístico. Afecta a las pernoctaciones privadas desde el 1 de enero de 2014 y, desde el 1 de abril de 2024, también a las pernoctaciones de negocios. Supongo, por tanto, que en el hotel consideraron que es un negocio ir allí para escribir sobre la Feria Turística Internacional (ITB) y que, consecuentemente, yo soy un hombre de negocios (así me va). Al margen de que estoy totalmente de acuerdo con la existencia de esas tasas (sobre todo si las paga mi periódico), me extraña que en Berlín sean tan elevadas cuando sus turoperadores y empresarios turísticos (los nuestros también) ponen el grito en el cielo en cuanto conocen que el Govern balear anuncia que esta temporada sube la ecotasa (impuesto sobre turismo sostenible, ITS) hasta los seis euros, una cantidad fija y que, al contrario que la berlinesa, no se aplica porcentualmente sobre la tarifa. En esta edición de la feria turística, un par de turoperadores (uno de ellos es el que más turistas alemanes nos trae en verano) no se quejaron de los precios de la isla, al contrario, pero otro siguió con el mantra anual de comparar Ibiza con Saint Tropez y de echarse las manos a la cabeza porque la isla es carísima… Que lo es, pero es que una botella de 750 centilitros de agua cuesta la friolera de 7,25 euros (sí, casi la city tax) en el aeropuerto Berlín Brandenburgo, justo la mitad que en el aeródromo de Palma (la misma marca, por cierto), que ya es un atraco a mano armada. Ya saben, consejos vendo que para mí no tengo, versión germana.

