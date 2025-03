La década de plastilina

Si nació en los años cuarenta, será la década de los cincuenta. Si lo hizo en los sesenta, la de los setenta. Y así sucesivamente. Piénselo: esa década que sigue anclada en su memoria como la forja donde se caldeaban todos esos fuegos que a día de hoy siguen ardiendo en su interior. Los años donde usted todavía era plastilina blanda y moldeable. Ahora no. Ahora hace tiempo que su interior quedó endurecido. Aquella década. El origen de todo.

Servidor nació en los ochenta, así que, en cuanto me pongo a pensar en el pasado así, en general, como ese territorio amplio donde se despliegan todas las cosas que me llenan la mochila, mi mente se va instantáneamente a los años noventa. A cromos que todavía se pegaban con barra de pegamento y rodilleras cosidas al vaquero, a bicis sin marchas y balones Mikasa, a Chiquito de la Calzada y Martes y Trece, a Curro y Cobi, a Green Day y Nirvana, a Jordan y Kobe. A esa década. A mi década de plastilina.

Ahora que ya le he dado la vuelta al jamón, tengo la sensación de que sigo desbrozando el futuro, caminando hacia adelante como buenamente puedo, igual que todo hijo de vecina, aristocracia y ricachonerío aparte, pero que esa década, mi década, no se mueve del espacio. Ahora sé con total certeza que siempre lo ocupará, a perpetuidad. Hasta que se me apague la luz, los noventa serán mi década.

Por eso, cuando me da por echar la vista atrás y reflexionar sobre los años que se me van perdiendo como pelos en la gatera, soy incapaz de pensar en la década de los 2000, que ni nombre tiene de insustancial que se me hace. ¿Cómo llamarla? ¿Los años cero? Da igual, los años diez sí que cuentan con nomenclatura al uso y tampoco me rasgan por dentro cuando me detengo a mirarlos durante un rato. Y claro que pasaron cosas gordas, e importantes, y paradójicamente inolvidables, pero... Por mí que cambien la famosa cita sobre la memoria. Nuestra década de plastilina es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Sí. Mejor así.

Suscríbete para seguir leyendo