El agua, ese oscuro objeto de deseo

Desde el pasado verano, el tema del agua, o mejor dicho, su problema, se ha puesto de moda y no precisamente por su abundancia, sino por todo lo contrario, por su escasez, que es el objeto de este artículo.

Y siguiendo la estela de un brillante artículo publicado en este Diario por Xescu Prats permítanme, antes de entrar en materia, hacer un breve resumen de lo ocurrido con el agua en los últimos 70 años hasta donde alcanza mi memoria. En los años 50 Ibiza era una isla pobre, con una población de aproximadamente 35.000 habitantes, perdida en el Mediterráneo, donde la emigración era una opción para muchos. Por aquel entonces el nivel freático estaba casi a ras del suelo y el agua se obtenía de pozos artesanales, norias, fuentes, torrentes y del río de Santa Eulalia que no se secaba en todo el año. En los años 60 Ibiza apareció en el mapa gracias al movimiento hippy una corriente contracultural y pacifista surgida en los Estados Unidos, que encontró en la isla un “paraíso”. Vivían en casas de campo sin luz eléctrica ni agua corriente, pero, como digo, ahí nació el mito de la Ibiza “libertaria”.

En los años 70 y 80 comenzó un desarrollismo frenético en todas las calas del litoral y el agua empezó a escasear en algunas zonas, lo que la convirtió en un bien cada vez más valorado. Y como las fuerzas del mal nunca descansan, en 1973 aterrizó en Ibiza una empresa madrileña de nombre Vegarada, con permiso del Ministerio de Industria para realizar 14 perforaciones y extraer y comercializar hasta 7 millones de m3 de agua al año. Con un slogan tan simple y “atractivo” que rezaba “trabajamos para conseguir el AGUA que sus tierras necesitan” no les fue difícil convencer a los propietarios de diversas fincas para que cedieran una pequeña porción de terreno donde se realizaría la perforación. A cambio, el agricultor podía disponer de agua para regar sus huertos, y la empresa comercializaba el resto. Si realizaron 14 o 40 perforaciones es algo que desconozco, al igual que ignoro si sacaron 7 Hm3 o 70 pero de lo que no cabe duda es que estas perforaciones así como el agua extraída estaban destinada a la industria turística, ya en pleno apogeo, siendo la agricultura una mera excusa. A quienes movieron los hilos, en el Ministerio de Industria, para obtener la concesión les cabe el dudoso honor de haber sido los primeros en expoliar el agua del suelo rústico de Ibiza y de haber contribuido con su avaricia al agotamiento y posterior salinización de muchos acuíferos de la isla.

Pero la historia no acaba aquí. Unos años más tarde ‘Aguas de Formentera’, propiedad de un conocido empresario ibicenco, compró Vegarada y sus pozos, dos de los cuales estaban situados en el centro de la isla. El objetivo de la compra tampoco era fomentar la agricultura, como se comprobó en enero de 1995 cuando se conoció un proyecto que consistía en canalizar el agua de esos pozos hacia sus hoteles de Playa d’en Bossa, un proyecto que contaba con la autorización del Govern Balear, del Consell Insular y del Ayuntamiento de Santa Eulalia y que afortunadamente no se llevó a cabo gracias a una revuelta popular que reunió más de 4.500 firmas y que, además, presentó alegaciones al borrador del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, paso previo al traspaso de las competencias sobre los recursos hídricos del Gobierno central al Govern Balear. En el borrador inicial se anteponían los usos medioambientales y recreativos a los usos agrarios. Finalmente, en abril de 1.996 se aprobó el Plan Hidrológico de las Islas Baleares que recogía muchas de las alegaciones presentadas por los payeses ibicencos, pasando los usos agropecuarios al segundo lugar tras el abastecimiento de la población. Posteriormente se traspasaron dichas competencias al Govern Balear, que todavía hoy conserva en exclusiva, en contra de un principio básico de la Unión Europea que establece el principio de demarcación como criterio geográfico de esa competencia. En las Islas Canarias, por ejemplo, cada isla es una demarcación independiente, como debería ser en Baleares.

Tras 30 años de “paz” en los que hubo barra libre y cada cual hizo lo que quiso debido al abandono, yo diría que absoluto, de previsión, planificación y control, el pasado verano estalló de nuevo el problema del agua, un agua que a través de canalizaciones “silenciosas” va a parar a numerosas calas y playas del litoral y mediante camiones cisterna a villas, mansiones, urbanizaciones y agroturismos. Este “abandono” por parte de la administración, unido a la actual sequía, y al enorme aumento de la población residente (unos 180.000 habitantes) y de turistas (más de 3 millones cada verano) provocó el descenso cuando no el agotamiento de numerosos pozos del interior de la isla, haciendo saltar las alarmas y obligando a las administraciones a actuar gracias a las 6.000 firmas recogidas por la ciudadanía.

Como decía, en el año 1.996 el Gobierno central traspasó las citadas competencias sobre los recursos hídricos al Govern Balear, y ya que hablamos de competencias conviene aclarar que hay dos tipos de competencias. En primer lugar están los servicios vinculados con el agua, como abastecimiento, saneamiento y reutilización, que son de los ayuntamientos y de prestación obligatoria. Y la otra competencia es la administración hidráulica del dominio público que incluye las concesiones y autorizaciones, los usos, la planificación hidrológica, las infraestructuras y las obras, que como se dijo anteriormente ejerce en exclusiva el Govern Balear. El Consell Insular no tiene ninguna competencia. Y ahí radican muchos de los problemas que actualmente enfrenta Ibiza.

Visto como se nos fue de las manos en tan solo 50 años el agua acumulada en los acuíferos de la isla a lo largo de siglos viene ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacer? Es evidente que no se puede seguir exprimiendo los acuíferos salvo que se quiera acabar con la gallina de los huevos de oro y convertir el suelo rústico en un desierto. No hay agua y aquí y ahora el agua solo puede obtenerse por desalación del agua del mar, lo cual es competencia de la Conselleria del Mar del Govern Balear. Y es urgente construir una red de distribución que circunde el perímetro de la isla y así poder suministrar agua a todas las calas con sus hoteles, urbanizaciones, etc. Porque es un auténtico pecado medioambiental que por falta de previsión y planificación de la administración se siga extrayendo agua de los acuíferos como si estos fueran inagotables. Además, habrá que construir los dispensadores necesarios para que el ejército de camiones cisterna que en verano invaden las carreteras de la isla puedan cargar el agua que ahora sacan de los pozos en las desaladoras o depósitos reguladores. Solo así podrán descansar los acuíferos y garantizar el abastecimiento de las viviendas rurales, si es que vuelve a llover, claro.

Y a propósito de los dispensadores para la carga de los camiones cisterna, tengo una pregunta: si este verano, tal y como se ha comentado alguna vez, hay que imponer restricciones, ¿quién va a pagar la factura? Se va a cerrar el grifo de las desaladoras existentes para que carguen los camiones (con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que de ellas se alimentan) o se va a seguir como siempre, exprimiendo los acuíferos y agotando los pozos de los vecinos. Dado que inexplicablemente solo existen 4 dispensadores en la isla la respuesta es evidente, van a seguir pagando los de siempre. Y lo que es tiempo no ha faltado para instalar más dispensadores, sea en las propias desaladoras, bien en los depósitos reguladores.

Y vamos ahora con las competencias de los ayuntamientos, que básicamente son el abastecimiento, el saneamiento y la reutilización del agua depurada. Llevamos muchos años escuchando que por las redes de abastecimiento se pierde un alto porcentaje del agua que discurre por sus tuberías, así como que se filtra agua marina por los conectores de la red de saneamiento con el consiguiente problema para una correcta depuración y reutilización de las aguas residuales. Como digo, son problemas que “vienen de antiguo” y a los que últimamente algunos ayuntamientos, ya era hora, les están prestando la debida atención. Y en cuanto a la deseable reutilización del agua depurada tenemos el ejemplo de la balsa de Sa Rota, donde en 30 años se ha invertido una auténtica fortuna y que solo ha servido para que cada cambio de gobierno los políticos se hagan la foto correspondiente prometiendo que esta vez sí, que va a servir para el riego. Esperamos y deseamos que así sea.

Y ya para terminar quiero señalar que en la última reunión que tuvimos en el Consell con el presidente y el conseller del Agua se propusieron dos cosas. Una fue que de una vez por todas se transfirieran las competencias de la administración hidráulica al Consell Insular con objeto de evitar el abandono y la falta de planificación tantas veces denunciado. Y la otra fue que dada la conocida lentitud de la administración central en la construcción de obras públicas, como por ejemplo una desaladora, se declarara ésta de interés general, con lo que los pasos a seguir pueden acortase considerablemente. Y la respuesta fue la esperada, ni sí ni no sino todo lo contrario, silencio y a otra cosa. Así y todo, quiero pensar que si las competencias se hubiesen transferido cuando tocaba, que fue cuando pasaron del Gobierno central al autonómico, no habríamos llegado a la desesperada situación actual.

