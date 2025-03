Apuntes tras la mani

El sábado fui a la manifestación del 8M, como he hecho otras veces, en calidad de periodista. Nunca he acudido a título personal porque me genera dudas lo de la presencia de hombres en estas citas. Recuerdo las imágenes de la gran marcha del año 2018 en la que había hombres que parecían competir en quién era el más deconstruido y reclamando su cuota de casito. No sé, tampoco es necesario ser los protagonistas siempre. Los hombres ya ocupamos demasiados espacios demasiado tiempo, como para también querer salir en la foto ese día.

Algunas reflexiones sobre el día. El lema: ‘El feminismo será antifascista o no será’ se ha criticado por ser poco transversal y excluyente. Durante la segunda mitad del siglo XX, la derecha democrática europea ha sido antifascista. El gaullismo, la democracia cristiana italiana o los conservadores británicos, todos ellos lucharon contra el fascismo y se proclamaban antifascistas. Que ahora esta palabra provoque suspicacias demuestra cómo se ha movido el marco político y cómo ha cambiado -a peor- Europa.

Durante la marcha me encontré con tres chicos -tres adolescentes- que se burlaban de las manifestantes. Estuve charlando con ellos y fue una conversación interesante a la par que inquietante. Me dijeron que en España no hay igualdad porque los hombres están marginados, que se les discrimina, que a las mujeres se les da facilidades para todo, que han ido demasiado lejos, que les están pisando, etcétera. Me dijeron también que en su entorno todo el mundo piensa igual, y que en las redes no se comenta otra cosa. Me dejó preocupado. Este revanchismo de género nos va a dar muchos problemas y supongo que ante un problema tan complejo, las soluciones también deben ser complejas. Es un tema que hay que abordar.

Pensé también en el 8 de marzo de 1979 en Teherán, cuando miles de mujeres salieron a la calle contra la ley que hacía el velo obligatorio. Fue una manifestación impresionante y, si revisan las fotos de esa jornada, experimentarán una infinita melancolía, porque esas mujeres perdieron la batalla. Es solo un recordatorio de que las libertades no son permanentes y que todo lo que se ha conseguido se puede perder de un plumazo.

Suscríbete para seguir leyendo