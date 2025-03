«S’ha de sortir de la zona de confort» és una d’aquelles tesis que, en un principi, pareixen del tot positives i innocents. Qui estaria en contra d’assumir nous reptes, nous escenaris i noves aventures? Però, d’altra banda, per què abandonar una vida actual que, tot i les seues mancances (com totes les vides, no?), ens aporta cert benestar? Ho dic pensant amb tanta gent de la meua generació que, ja situant-se entre els 24 i 30 anys, ha decidit tornar a Eivissa després de la seua etapa acadèmica a la Península —o més enllà—, seguida, en alguns casos, d’un període exclusivament laboral en aquells indrets.

Tal vegada la vida frenètica i plena d’estímuls que molts vivim fora de casa durant els primers anys de la vintena pot estar bé durant un temps, com a parèntesi. Perquè entre poc i massa... I per això tants tornen. Tornam. Perquè tot i la gentrificació o la menor oferta laboral (també hi ha menys competència) que hi ha a una illa petita com aquesta —per citar dos exemples—, tenir una terra natal on tornar representa una zona de confort que per molts és una salvació.

Perquè a grans ciutats com Madrid o Barcelona el cost de la vida també és cada vegada més elevat, i amb l’afegit que els de la perifèria no tenim present, en aquestes metròpolis peninsulars, una xarxa familiar de suport emocional i econòmic quan un comença a endinsar-se en el món dels adults, a pensar en els seus plans de futur en l’àmbit laboral i en la seua economia.

Una xarxa, la de les famílies, que sempre s’erigeix en pilar fonamental de la petita economia quan aquest país viu una crisi econòmica. Alguns deis que Eivissa se us queda petita. Ja em perdonareu, però no hi ha res com retrobar-se amb els amics de l’adolescència i poder explicar-se les penes i les alegries durant un passeig pel port de Vila un diumenge a la tarda; poder tornar a participar en els dinars familiars dels caps de setmana; tenir feina assegurada a una illa amb manca de mà d’obra per cobrir tota l’oferta de llocs de treball; o recordar que al teu poble hi ha unes festes patronals ben parides. Tot i els peròs, visca la zona de confort!n

Suscríbete para seguir leyendo