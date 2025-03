Il·luminar la banalitat

Des que el pianista i compositor mallorquí David Gómez creés el seu espectacle 1 piano i 200 espelmes, la idea d’il·luminar un concert amb cera candent s’ha propagat amb tanta velocitat amb la qual balla una flama. Com tota idea copiada, l’original sempre tindrà la màgia enfront de les meres fotocòpies, perquè -almenys- els concerts de David contenen la genuïna essència dels pioners mitjançant les seves pròpies composicions.

Bona part dels concerts amb espelmes només amaguen una oferta musical empobrida. Amb l’excusa de l’experiència estètica, aquesta trobada cara a cara entre la llum i l’ombra en una retòrica que pretén esser-hi poètica, disfressant però la vacuïtat amb vestits de falsa eloqüència.

Els concerts amb espelmes estan habitats per propostes on el vessant musical és anecdòtica. Bastaria amb tancar els ulls i activar les oïdes per a comprovar que la connexió sensorial no està garantida. En un món tan exposat al visual, a la hipèrbole i al gest grandiloqüent, el sentit de l’oïda queda disminuït enfront del de la vista. Amb l’esguard atent, objectiva i honestament, només es veu fum.

El fum, mai més ben dit, és un producte amb una alta capacitat de venda. La música, la veritable música, no requereix ornamentació. Bastaria la seva pròpia presència per a penetrar emocionalment als nostres cors. Nogesnsmenys, quan precisa adorns que brillin per ella, assistim a la mort de l’art i a l’assumpció de la banalitat sonora. Com si ja no tinguéssim prou, ara és el món clàssic qui celebra la seva banalització. Això sí, una banalització molt lluminosa. Deia el poeta que «un moment únic, per més banal que sigui, es destaca, ens fa aquesta sensació que vivim en exquisit misteri».

Tal vegada estem massa exposats a l’impacte donada la gran oferta i opcions que ens envolten. Tal vegada pensem que la virtut es troba en la forma i no en el fons. Tal vegada precisem d’una major capacitat reflexiva per a ser capaços de separar la palla del blat i aprofundir en el que de veritat importa.

La música és essencial en la nostra vida. Per això, si els que la conreen de manera activa i professional es deixen portar per l’amanyac de la impressió efímera estarem desconstruint un llegat. I si la innovació es presenta com una oportunitat de millora, de fet només la innovació ens farà prosperar, que no sigui a costa de la música, com si usar-la no comportés una extremada responsabilitat.

Quan tinguem la temptació de queixar-nos per la falta d’empatia cap a la nostra professió recordem si estem fent tot el possible per defensar-la.

