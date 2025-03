El 8m en una partida de billar

El 8 de Març és un dia significatiu en la lluita pels drets de les dones i la igualtat de gènere a tot el món. Al llarg dels anys, hem aconseguit avanços importants, però encara persisteixen desigualtats que afecten la vida diària de les dones, en tots els àmbits que us pugueu imaginar, però us vull contar una història real, que podria ser una escenificació de totes les escenes que vivim les dones cada dia.

M’agrada jugar al billar i, quan tenc ocasió, vaig allà on hi hagi una bona taula i pos moneda per jugar. És un ambient majoritàriament masculinitzat, per la qual cosa ja em miren amb sorpresa i comencen a fer rialletes: Apropiament de l’espai públic.

Comença la partida i, amb ella, els primers consells, sobre com he de tirar, a quina bola li he de donar, com he d’agafar el tac i de quina manera he de fer la banda: Paternalisme.

Després, quan ja he demostrat de sobra que no necessit cap consell (tampoc l’havia demanat), comencen els comentaris sobre el meu cos: «Mira quin cul que té, no facis aquesta postura que em provoques, amb aquest pit mous les boles sense voler»: Assetjament.

Quan no faig cas de cap comentari i deman silenci de manera autoritària, perquè em deixin jugar sense pressions: «No et posis així, carai, és que ja no se us pot dir res, em posaràs una denúncia?» Ridiculització.

Finalment, quan guany la partida i no hi ha gaire més a dir, el joc està acabat: «Bé, t’he deixat guanyar per no fer-te sentir malament o he begut una mica de massa, sinó, no em guanyes»: Menyspreu.

En cada lloc, en cada moment de la nostra vida, fins i tot en els moments d’oci més simples, les dones vivim situacions com la que he descrit. Potser és una banalitat el què us he contat, però és real i no és una situació casual, si no que es repeteix en moltes ocasions, encara que els personatges canviïn.

No tot el masclisme és fàcil de veure o detectar, la violència física no és l’única forma de masclisme. El tenim incrustat a la societat i al cervell. És un paràsit que conviu amb nosaltres i al qual hem de derrocar entre tots i totes, o es farà més fort, mutarà per sobreviure, com ja està succeint amb les generacions més joves.

Aquest 8 de març, no he volgut fer un article que no llegís ningú. Potser, si escenificam en una partida de billar la nostra lluita, només potser, hauré aconseguit fer-vos reflexionar una estona.

