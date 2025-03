¡Silencio, se rueda!

En mi anterior artículo, publicado el 21 de febrero, hablé largo y tendido sobre el incidente del acorazado alemán ‘Deutschland’, bombardeado en el antepuerto de Ibiza por la aviación republicana durante la guerra civil española. Hoy vuelvo a la carga con el tema −inagotable, por cierto− pero desde otra perspectiva.

¿Se han dado ustedes cuenta de que, por mucha relevancia que tenga, si un episodio histórico no es llevado al cine, apenas es conocido por una minoría? Solo se difunde de verdad si se aborda desde la narración cinematográfica; una de las facetas más notables del inmenso poder de comunicación de la imagen en movimiento. Cierto es que, con frecuencia, lo hace malamente, desfigurando hechos y contextos históricos hasta hacerlos irreconocibles, adulterándolos con anacronismos y falsedades tremendas. Cosas del mal cine. ¿Pero quién no ha tenido también pésimos profesores de Historia?

Para muchos, si un suceso histórico no ha sido reflejado a través del espejo del cine, no ha sucedido jamás. Ocurre lo mismo que con las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación. Puede pensarse que no existen hasta que no se publican, aparecen en televisión o circulan por las redes. Incluso aunque nosotros mismos seamos casi los protagonistas de ellas. Como el paradigmático caso (en algunas universidades norteamericanas se puso como ejemplo a los estudiantes de periodismo) de aquel motel norteamericano en que, habiéndose perpetrado allí unos terribles crímenes, sus huéspedes solo tomaron conciencia del hecho viendo la noticia en televisión cómodamente en las habitaciones del establecimiento. Y eso que habían sido testigos excepcionales del trasiego de policías y otros servicios de emergencia, además de oír los disparos. Aunque palpaban el suceso con sus cinco sentidos, no lo asumieron hasta que la televisión lo refrendó.

El cine le proporciona a la historia la caja de resonancia definitiva para su divulgación masiva. Un ejemplo de ello es la historia de Estados Unidos, un manantial temático de primera para la industria hollywoodense a pesar de contar apenas con dos siglos y medio de existencia desde que ese Estado se convirtió en nación soberana. Guerras civiles, solo una (Trump hace méritos para la siguiente): la de Secesión. Pero hemos visto tantos filmes sobre la misma que los españoles obtendríamos matrícula en la Universidad de Harvard si nos examináramos de ella.

Estados Unidos le ha sacado más partido a su historia con Hollywood que España a la suya con su cine. Y eso que, en sucesión de épocas y en transformaciones socioeconómicas y políticas, la historia española es infinitamente más rica que la norteamericana. ¿Es financiación o musculatura de lo que carece nuestra industria cinematográfica para acometer tan abundante filón? ¿O ambas? Talento, seguro que no. Lo que sí es seguro es que suelen ser producciones muy costosas.

Sobre la historia de Ibiza en concreto, muchos son sin duda los contextos y los momentos puntuales de la misma dignos de ser llevados al cine y divulgados plenamente. De todos, yo escogería el incidente del ‘Deutschland’, que casi adelantó en dos años el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El tema lo merece con creces, habida cuenta de su importancia. Así que desde aquí animo a guionistas y productores a llevar a término dicha idea. Daría para una miniserie de televisión repleta de tensión narrativa, casi un thriller histórico. Sería estupendo, por ejemplo, que IB3 se asociara para ello con la productora alemana Frankfurter Filmproduktion, que surte de películas a la ZDF, la cadena pública alemana. O con la BBC. Ahí lo dejo.

Aparte de que lo del ‘Deutschland’ es en sí una historia de peso, está también la plena implicación personal de Hitler en dicho incidente, motivo de más para que los productores se convenzan. No olvidemos la propensión que el cine en general ha mostrado al recrear una y otra vez una de las dos mayores maldades en estado puro (la otra es la que surgió de la psicópata mente bolchevique de Stalin) que régimen político alguno haya alumbrado en el siglo XX. Si bien, al cine, siempre preocupado por el impacto visual de su fotografía, le ha interesado no tanto el mal en sí del nazismo como la extrema teatralidad de su puesta en escena (ahí Stalin, un aprendiz), tanto en los desfiles como en su liturgia de exterminio.

En ningún otro dirigente locura y maldad han ido tan molecularmente de la mano como en Hitler. Es por ello el villano perfecto, el favorito del cine. Lo del nazismo como cantera cinematográfica sigue gozando hoy de muy buena salud. Inagotable. Será porque han surgido últimamente otros aprendices de Führer y conviene alertar sobre el presente recordando el pasado. Hitler soñó mil años de existencia para su Tercer Reich. Erró. En cambio, después de suicidarse, iría logrando su propia inmortalidad con el cine. Si hoy viviera, quizá tacharía de injusto el no habérsele rendido un homenaje por entretener poniendo los pelos de punta a tantos millones de espectadores. Le habría gustado ver con sus propios ojos una placa en Hollywood con esta inscripción: ‘A Adolf Hitler por su contribución a la industria cinematográfica’.

Así que anímense, señores productores, con lo del ‘Deutschland’, que en esa película el actor que encarnara a Hitler tendría un largo y jugoso papel. Razón de más para realizarla.

Suscríbete para seguir leyendo