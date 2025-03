Del parado Parador

Poco importa ya el último retraso que para la abertura del Parador ha motivado el mal estado del depósito de agua que no funcionaba desde hace la intemerata de tiempo. Sorprende, eso sí, que alguien estuviera durmiendo la siesta cuando el año pasado Turespaña advertía que el aljibe necesitaba una apaño urgente y que nos despertemos ahora. Tanto da. Uno espera que antes de irnos al otro barrio lo podamos ver abierto. En cualquier caso, nuestro establecimiento ha superado en algo a cualquier otro Parador. Ningún otro ha tenido una preparación tan dilatada. Y en consecuencia, con tanta rehabilitación y puesta a punto, el nuestro tiene que ser la repera, único, espectacular. ¿Quién no tiene ahora curiosidad por ver qué se ha hecho y cómo se ha hecho? Estoy convencido de que en dos días colocará el cartel de ‘completo’. Y digo más, no son pocos los ibicencos que esperan pernoctar en él, subir a cenar en sus terrazas con Formentera en el horizonte y enamoradas parejas que han aplazado su enlace para, recién casados, estrenarlo, como Dios manda, con una noche loca.

Yo mismo, si el bolsillo me lo permite y no son estratosféricos los precios, me apunto al estreno. Confieso que, cuando viajo, si puedo, elijo un Parador. Y es que los Paradores tienen ‘algo’ que los distingue de los estandarizados hoteles, tienen ‘aura’, historia, un estilo especial que los hace singulares, diferentes. Habrá que ver qué sorpresas –espero que buenas- nos depara nuestro requeteparado y esperado Parador. Porque no nos engañemos. El edifico, en origen, no daba para tirar cohetes. Lo llamábamos Castillo, pero de castillo tiene poco. Y buena parte de sus edificios, aunque tengan algunos rincones potentes y un bellísimo torreón, han sido hasta ahora casonas, pabellones militares con techo a dos aguas que, desde el punto de vista arquitectónico, no daban mucho de sí. Que le han sacado partido no me cabe la menor duda. Otra canción será comprobar hasta qué punto se ha conseguido. Y luego está la decoración, el mobiliario, los cuadros, la atmósfera que pueda proporcionarnos. En todo caso, nadie nos privará de la que puede ser su baza principal, unas vistas prodigiosas a todos los vientos, Y no será poca cosa que pueda lucir una marca imbatible: IBIZA.

