Los empadronados fantasma de Ibiza

Me encuentro con una familiar de un compañero de colegio, con el que he mantenido la amistad todos estos años. Hace cuatro meses que vino a trabajar a Ibiza en un servicio esencial que no revelaré. Me cuenta que ha pasado momentos muy duros, que en este poco tiempo ha hecho tres mudanzas de una habitación en piso compartido a otra y todo a precio de oro y en condiciones muy difíciles. Una de las cosas que peor ha llevado es que en ninguno de los pisos en los que ha vivido le han dejado empadronarse, porque como aquí la piratería es lo normal y muchos caseros y todos los realquiladores funcionan en negro, a nadie le interesa que Hacienda venga a buscarle las cosquillas.

Ahora está más o menos contenta, por fin ha encontrado una habitación a un precio caro pero asequible, gracias a que tiene un trabajo fijo y demostrable, y un amigo se ha ofrecido a empadronarla en su casa.

Justo en esos días leía el caso publicado en este diario de un hombre que vive desde hace tiempo en una caravana y que no ha logrado empadronarse en ningún municipio de la isla, pese a que la norma le reconoce ese derecho. Una historia que podrían contar decenas o centenares de personas que viven en autocaravanas, furgonetas, chabolas, tiendas de campaña... en la mayoría de los casos con trabajo.

Me pregunto cuántos empadronados fantasma hay en la isla, en casas en las que no viven, y cuántos otros viven en infraviviendas, no pueden empadronarse y por tanto tienen dificultades para acceder a la Sanidad, los servicios sociales o municipales, las becas, las ayudas... o, simplemente, disfrutar de los descuentos para viajar, un derecho adquirido por los ciudadanos de las islas.

Queremos que vengan funcionarios de los cuerpos de seguridad, de los servicios públicos esenciales, los trabajadores necesarios para atender a residentes y turistas, pero no les damos ni lo mínimo, ni sus derechos, en muchos casos ni la posibilidad de vivir con un mínimo de dignidad.

Suscríbete para seguir leyendo