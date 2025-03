Matones del universo

Aunque uno sea de letras, y admitiendo que invocar la distinción con los de ciencias resulte más antigua que la tos, me permito decir que soy capaz de distinguir si algo es desproporcionado solo con los números. No hacen falta palabras. En el obsceno devenir de la guerra de Gaza, provocada por los atroces atentados de Hamás y en la que Israel ha respondido con una estrategia muy parecida al genocidio, hay algo que me llama mucho la atención; y tiene que ver con números. Por cada tres o cuatro rehenes israelíes, vivos o muertos, que son devueltos a su país, Israel pone en libertad a centenares de presos palestinos. Cuatrocientos, quinientos, seiscientos...Ya sé que son las condiciones pactadas en los frágiles acuerdos de paz que, de momento, han servido para aminorar la sangría, pero no puedo dejar de asombrarme por la desmesurada asimetría de las cifras. Es verdad que Israel tiene abundante material humano para satisfacer las exigencias de los terroristas; se calcula que en sus cárceles hay unos diez mil palestinos, muchos de los cuales no han tenido ni juicio. Pero es muy difícil resistirse a hacer una simple operación matemática -hasta yo sería capaz- para calcular cuánto vale una vida, en función del territorio.

Todo es deprimente en el drama de Gaza. El fervor patriótico y revanchista que ha sepultado en Israel cualquier atisbo de crítica interna; o la canallada de espectáculos propagandísticos que ha montado Hamás cuando liberaba a alguno de sus cautivos. De hecho, del calvario de miles de gazatís, abandonados a su suerte en un territorio devastado, ya es de lo que menos se habla. Por eso supera todas las cotas de indecencia el vídeo distribuido por Trump en su red social, donde la estampa desoladora de niños corriendo entre los escombros de Gaza se convierte, por arte de magia, en este caso de la inteligencia artificial, en un lugar paradisíaco. Ver las imágenes del propio Trump y de Netanyahu en una tumbona, o de Musk lanzando billetes al aire en la playa es algo más que una provocación o una ofensa. Igual que la encerrona a Zelenski en la Casa Blanca. Es la amenaza de un futuro dominado por los matones del universo.

