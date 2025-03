Machos alfa del mundo, no nos dais miedo. Vuestros gritos, violencia, desprecio, golpes en el pecho como gorilas no nos van a frenar. Somos muchas, la mitad de la población para ser exactas, y no estamos dispuestas a ceder ni un centímetro de lo que hemos conseguido con mucho dolor y esfuerzo. Seguiremos rompiendo a cabezazos el techo de cristal (es verdad que a veces nos descalabramos en el intento); exigiendo lo que nos corresponde, porque es una cuestión de justicia. Empujando para derribar los muros que se levantan en cuanto nos descuidamos para volver a confinarnos en espacios asfixiantes, tanto físicos como mentales.

Hoy más que nunca sabemos que igual que se avanza, siempre de forma lenta y con innumerables obstáculos y vaivenes, se puede retroceder de golpe, casi sin darnos cuenta. Lo estamos viendo con ese resurgir de un machismo orgulloso y desafiante, de hombres que alardean de una masculinidad rancia que para reafirmarse necesita aplastar y menospreciar a las mujeres, pero también a los más débiles. Los «grandes hombres» del nuevo Gobierno norteamericano armados con motosierras son ahora el modelo de esta masculinidad retrógrada pero muy actual que considera a las mujeres seres inferiores. Pero frente a estos talibanes occidentales, también patrios, por supuesto, hay una resistencia hecha de firmeza, memoria y resiliencia, de mujeres y hombres que plantamos cara y no nos dejamos avasallar por esos machos militantes, histriónicos y desnortados. Porque no hace falta explicar a estas alturas -o quizás sí- que en la conquista de la igualdad real el papel de los hombres es, ha sido y será determinante, y de hecho, sin ellos poco podemos progresar, pues son la otra mitad de la población. Y las mujeres que no vamos a dar ni un paso atrás necesitamos a esos hombres, muchos, que están en las antípodas del machirulo neandertal que ahora se siente muy a gusto berreando en manada contra el feminismo en las redes sociales. En definitiva, este 8M nos sirve, un año más, para ponernos en guardia. Y para no bajarla.

