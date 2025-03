Santa Eulària no es municipio para mujeres

En Santa Eulària no hay mujeres válidas, emprendedoras, valientes, creativas, solidarias, innovadoras... Eso es lo que debe pensar, al menos, el Ayuntamiento. Sólo así se explica que no haya ni una sola mujer entre los galardonados este año en el municipio. Ni una. En todo el municipio. Y eso que es el segundo más populoso de las Pitiusas, no han sido capaces de considerar que alguna mujer merecía un reconocimiento. Ni por su trayectoria. Ni por su aportación a la sociedad. Ni por sus logros. Nada. En Santa Eulària no hay mujeres que merezcan tal honor.

Vaya por delante que no pongo en duda, ni muchísimo menos, la valía de todos los premiados este año. Se lo merecen. Mucho. Son entidades y hombres que se han dejado la piel por convertir Santa Eulària en un lugar más amable, más humano, menos raro (¡Viva María Jiménez!), en mejorar la vida de quienes viven en él, en echar una mano, en crear algo de la nada, en dar los primeros pasos de lo que sólo era un sueño.

Pero... ¿que no haya ninguna mujer entre ellos? ¿En serio, Carmen? Dos de las entidades premiadas son clubes. En ellos hay mujeres y niñas. Algunas en cargos directivos. Es cierto. Pero se premia a la entidad, no a ellas. Santa Eulària reconoce este año a nueve personas a título individual. Y todas son hombres. ¿Nadie en el Consistorio se dio cuenta? ¿Nadie pensó que no había mujeres? Sonrojante. Triste. Inadmisible. Y no me vale como excusa que alguien lo justifique diciendo que la alcaldesa es mujer y que hay una concejala de Igualdad. Es la versión política del «¿cómo voy a ser machista si tengo madre y hermanas?».

Por desgracia, ésta no es la única vez, en los últimos meses, que una institución no contempla a las mujeres como personas de valor. Vergonzante también fue el despliegue de ‘estrellos’ Michelin de Vila. Doce chefs y ninguna mujer, a pesar de que son muchas las que cuentan con una, dos o incluso tres. La igualdad hay que demostrarla día a día, no sólo el 8M. No sirve de nada un programa lleno de actos por la igualdad si luego eres incapaz de encontrar una única mujer a laque homenajear. Pero sí a nueve hombres.

