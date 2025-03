Idus de marzo

Es un recurso literario precursor de buenos augurios… Normalmente se fijan en el 15 (la niña bonita en el mundo del azar) pero a estas alturas del año corresponden al aumento de actividad laboral en la isla que indica el comienzo de la temporada. Ya han abierto algunos. Unos a otros se preguntan ¿y tú cuándo abres? Se oyen las radiales en algunos locales (a puerta cerrada, normalmente). Se ven en la calle las grúas con pintor incluido y un etcétera que se añade al corre que te pillo del Hotel La Mola donde más de 300 obreros se apresuran a terminar las reformas. En estas estábamos cuando un ciudadano me preguntó a bote pronto, sin aviso previo, ¿lo de Zelensky nos puede afectar a la temporada?

Aunque sea mucho suponer, supongo que lo hizo por aquello de que presupone que el ser periodista significa que sepas de todo, aunque esa presunción (no de inocencia) sea errónea. Es verdad que por exigencias de guion opinamos de casi todo, aunque no sepamos de casi nada. Tampoco somos adivinos del futuro a modo de Rappel de los noventa. Y en eso de la geopolítica y del orden mundial están los sesudos catedráticos de la materia y los políticos con pedigrí acostumbrados a visualizar el futuro según se haya despertado Trump o después del desayuno con Musk. No supe que responderle, ni incluso apelando al sentido común. Rápidamente me fui a beber en mis fuentes (las de confianza) en los medios de comunicación con ribetes de enciclopedia Espasa del periodismo internacional y tampoco aclaré lo suficiente para cuando me vuelva a cruzar con este ciudadano darle la respuesta adecuada. ¿Se imaginan un mundo “nuevo” con la OTAN cerrada? ¿En qué quedó aquello de “OTAN de entrada no, que luego fue sí” y la ONU trasladada a Ginebra después del desahucio inmobiliario de su sede actual a orillas del Hudson?

No me extraña que un domingo por la tarde, con la Liga cómo está, se reúnan a prisa y corriendo los líderes de Europa, con el añadido de Canadá, ya sean de derechas (añadan la Meloni) o socialdemócratas de toda la vida para preguntarse en voz alta ¿y ahora qué? Y todo porque al señor del “tupé” en rubio chillón, se le ocurrió decir un día que quiere lo de las tierras raras (no habíamos oído hablar de ellas hasta antes de ayer) y lo de Groenlandia americana, como si se tratase de “Teruel existe”. Seguro que nos afecta, pero no sé cómo decírselo.