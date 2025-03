Amaia: ni un pelo de tonta

Amaia. / / REDACCIÓN

"Por todo lo que he visto, que soy madre, si los adultos no estamos preparados para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaia, que te estoy haciendo el favor de tu vida ahora que eres joven. Si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas cuando seas joven dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán como he visto a tantos". Con estas palabras, Mónica Naranjo mandaba para casa a una jovencísima concursante de 12 años en el programa El número uno.

Años después, Amaia (Pamplona, 1999) desvelaría en una entrevista en El Periódico que la Naranjo tenía razón: "Volví a casa y seguí con mi vida normal, sin dramas. Me lo había tomado como un juego, por vivir la experiencia. Con ese mismo espíritu me presenté a Operación Triunfo". Precisamente, esa novena edición de OT volvió a arrasar en España después de seis años en blanco tras el fracaso que sufrió el concurso en Telecinco.

La inocencia extraordinaria de Amaia encandiló a millones de personas. Pero no se confundan. No tiene ni un pelo de tonta. De familia de músicos, cursó el grado profesional de estudios de piano y se forma en ballet clásico y baile flamenco. No solo era una voz bonita. Dejó a España boquiabierta versionando a David Bowie, Florence and the Machine o M-Clan, y terminó ganando el programa para sorpresa de nadie.

Representa a una generación de mujeres que se han desembarazado de la necesidad de ‘comportarse como señoritas’. Ni que fuéramos en primera clase del Titanic. Nunca ha tenido mayor problema en mostrarse como le apetece, algo que incluye las axilas sin depilar. Ante el peligro de caer en las garras del éxito, ella siempre responde con más naturalidad. Posiblemente, la actitud más saludable que puede tener.

Aunque no todo han sido risas. Como le pasó a Chenoa y Bisbal, ella se enamoró de Alfred en la Academia de OT y el destino y el mal gusto de los españoles quisieron que ambos representaran a España en Eurovisión. De 26 países que llegaron a la final, quedamos en el 23º lugar con Tu canción. "Es un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada", dijo Amaia sonriente tras el fiasco. Insisto en que no se me ocurre mejor manera de tomarse la vida.

Tras la locura eurovisiva, la pamplonesa se instaló en Barcelona para desarrollar su carrera musical. Dijo que allí mejor porque en Madrid hay más presión mediática. Tenía que creérselo mucho para romper con Alfred a la salida de una gala contra el sida en Barcelona. Evidentemente, los grabaron e, incluso, alguien tuvo el detalle de contratar a un experto en leer los labios para averiguar la conversación. Un circo.

Amaia no aprendió y un día subió a sus redes una imagen de ella haciendo la compra. Los desalmados de este gremio en el que me incluyo redactaron el artículo: ‘Analizamos el carrito de la compra de Amaia de OT’. "El ejercicio es parecido a cuando un investigador husmea en la basura de alguien para recabar ciertos datos interesantes para resolver un crimen, pero un poco más higiénico", explicaba el redactor de Vice al que reconozco cierta genialidad. "El envase de medio quilo de pastas Gallo nos indica que es una persona solitaria que no comparte su vida con otros individuos, al menos dentro de la comodidad de su propio hogar". No me negarán que esto es una maravilla. Cuando Amaia se dio cuenta, se enfadó mucho porque se habían pasado todos los límites de la ética y blablablá pero, lo mejor de todo, es que reconoció que "acertaron en todo".

El estilo de Amaia es muy personal. Dudo que la veamos sexualizada sobre los escenarios ni protagonizando elaboradas coreografías al estilo Lady Gaga. Lo dudo porque no parece que le interese ese rollo lo más mínimo y esta es una artista que le dice a su productor qué es lo que quiere cantar y no al revés. Dicho en otras palabras, esta superfan de Marisol no va a acabar como Pepa Flores. Además, tiene quien la cuide: su hermano Javier es su representante musical.

Acaba de sacar su tercer disco, Si abro los ojos no es real, que contiene una canción, M. A. P. S., dedicada a su madre, en la que le dice, directamente: "No busques Amaia en Internet, es peor / Ese porro no me lo fumé, créetelo".

Pasó por La Revuelta de Broncano y allí cantó Tengo un pensamiento, que ya es una de las mejores interpretaciones musicales en un programa de la televisión española. Créanme. Si no la han visto, búsquenla. Y hace unos días llenó el Movistar Arena de Madrid, donde volvió a cantar con su querida Aitana. Bailan como niñas de 12 años, pero de verdad que no tienen ni un pelo de tontas.