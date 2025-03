Ibiza ya tiene un poblado chabolista a pocos kilómetros de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un poblado que nada tiene que ver con el asentamiento fenicio de sa Caleta, incluido en los bienes patrimoniales por la Unesco. Si circulas por la carretera de Sant Antoni, desde la rotonda de Can Negre, justo antes de la glorieta de sa Blanca Dona, se puede observar Can Rova II. Así se ha denominado a este asentamiento de infraviviendas que surgió justo después del desalojo el verano pasado del camping ilegal de Can Rova.

El poblado de autocaravanas, caravanas, furgonetas camperizadas y cualquier otro espacio bajo el que dormir bajo techo, ha ido creciendo poco a poco en estos meses. La valla que delimita este terreno está tapada con una tela que no oculta la miseria que allí habita. Desde la rotonda se ven las decenas de caravanas que cohabitan a pie de carretera sin ningún tipo de servicio mínimo.

Hace meses, cuando aún no era tan visible el asentamiento, vi a una joven con un bebé que portaba en una mochila caminar hacia Can Rova II. Pronto habrá una generación de niños que crecerán en los márgenes de la sociedad, esa que mira hacia otro lado, porque la vivienda en Ibiza siempre ha sido un bien de lujo y una máquina de hacer dinero.

Si vas a Can Rova II no vas a encontrar a marginados sociales o nómadas que prefieren vivir en una caravana que en un piso. Son personas asalariadas, que tienen un trabajo y por eso no están en situación de vulnerabilidad, requisito para contar con el apoyo de los Servicios Sociales.

Pese a estar tan cerca de Ibiza, el asentamiento pertenece geográficamente a Santa Eulària, por lo que el problema no es de Vila directamente, pero sí del mismo partido político que gobierna en toda la isla. El Ayuntamiento de Ibiza ya procura que no se reproduzca este patrón con la instalación de gálibos en todos sus aparcamientos disuasorios. El poblado chabolista de Ibiza es patrimonio de la deshumanidad de todos.

