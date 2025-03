Un mapa d’Alemanya

He vist el mapa a diferents diaris alemanys -si més no, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, al Süddeutsche Z, al Berliner Z i a Der Standard-, i l’he vist reproduït a mitjans digitals catalans com ara El Nacional o Vilaweb. I, dins el meu cap, de seguida s’ha activat la memòria del mapa que teníem cartografiat quan existien “les dues Alemanyes”. Per què? La raó és ben senzilla: el mapa dels llocs on Alternativa per Alemanya ha estat la força política més votada coincideix pràcticament d’una manera exacta amb l’antiga Alemanya de l’Est (DDR, per les seues sigles en alemany: Deustsche Demokratische Republik). La part d’Alemanya que, després de la II Guerra Mundial, va quedar dins el bloc de l’Est avui vota més que ningú a Alternativ für Deutschland. La part occidental, en canvi, es decanta per posar en primer lloc la CDU (és a dir, la democràcia cristiana alemanya) o l’SPD (el Partit Socialdemòcrata). Fins i tot a la dividida ciutat de Berlín es pot observar aquesta mateixa tendència, per barris: els que formaven part de la República Federal s’inclinen més pels socialdemòcrates (que hi guanyen) i pels democristians, mentre que a l’Est s’accentua la tendència cap a la dreta dura (si és que podem qualificar-la així), l’anarcocapitalisme o com se’n vullga dir.

La resta d’europeus hauríem de reconèixer que l’Alemanya dels últims tres quarts de segle ha fet molt per la unitat del continent. En qualsevol cas, segurament no ha fet prou, però ha fet prou més que la majoria de la resta d’estats europeus. Sense l’europeisme de dirigents com Konrad Adenuauer, Willi Brandt, Helmud Köhl o Angela Merkel, avui probablement la Unió Europea encara seria una entitat més feble i més perifèrica que no és. Alemanya, primer per força i després despresament, ha demostrat generositat en el procés de construcció europea i ha contribuït -n’estic convençut- a millorar la vida de la majoria dels ciutadans de la Unió (encara que de vegades hagi forçat polítiques doloroses, que han fet mal, però que segurament han evitat mals encara majors).

Aquesta mateixa generositat la va tenir l’Oest en relació a l’Est quan es va produir la reunificació d’Alemanya. La caiguda del Mur de Berlín ha estat tan clau com el seu alçament: el darrer per començar la Guerra Freda i la darrera per tancar-la (encara que, en molts aspectes, es produís un tancament en fals, del qual ara el món paga encara les conseqüències). Resulta evident que l’Alemanya de l’Est d’avui (agafant el territori que abans formava la DDR) ha prosperat, ha evolucionat i la gent hi viu millor que abans de la caiguda del Mur. Malgrat tot, emperò, hi ha quedat un pòsit que marca unes diferències clares amb la resta, fins al punt de poder generar dos mapes electorals que coincideixen exactament amb les fronteres de l’Alemanya partida.

Les eleccions a Alemanya han posat de manifest algunes paradoxes que, actualment, afecten tot el continent. La primera -que per a alguns podria resultar sorprenent- és que el discurs antiimigració ha calat més i ha tengut més impacte allà on hi ha el menor percentatge de població immigrada. A l’Oest hi ha molts més migrants que no a l’Est i, en canvi, el missatge d’AfD no hi ha fet tant de forat. Com ocorre a Europa en general, potser descomptant-ne el cas d’Itàlia: allà on hi ha menys immigració (Hongria, Bulgària, Polònia...) el discurs que apel·la a blindar fronteres i dificultar l’entrada de migrants fa molt més forat que no a Bèlgica, a Holanda o, fora de la Unió Europea, al Regne Unit, on hi ha un percentatge molt més gran de població nouvinguda.

I llavors observam fets que podrien semblar paradoxals, però que hem d’anar a l’estructura profunda seua per poder mirar d’esbrinar si ho són o no. El més significatiu, des del meu punt de vista, és que, sorprenentment, el moviment antiglobalització, que era una de les banderes de l’extrema esquerra, ha estat adoptat (amb un èxit inqüestionable) per l’extrema dreta. Avui, els grans líders mundials del moviment antiglobalització són Trump, Bolsonaro, Musk, Orban i companyia. Correlativament, alguns dels individus amb més diners del planeta Terra han agafat la torxa de la lluita contra “les elits” (com si ells fossin lumpenproletariat!). I tot plegat està tenint una traducció electoral: són les classes populars més desvalgudes -juntament amb el cinc per cent dels que tenen més pasta- les que donen la seua confiança a aquests nous líders. La cosa va de confiança, i els més pobres la depositen en aquells que són capaços d’articular una demagògia que els resulti més digerible.

Arribats a aquest punt, he d’acabar dient que trob una mica ingenu, una mica superficial i una mica injust atorgar totes les culpes (perdó per la cristianada!) de l’auge del populisme dretà a la mala gestió de tota la resta. Ho hauríem d’analitzar més a fons. Si pogués ser, aplicant-hi el mètode científic.

