Los compañeros (fiscales) de viaje de Illa

Aunque la tranquilidad con la que gobierna le permita disimularlo, Salvador Illa no cuenta con un pacto estable de legislatura sino solo con sendos acuerdos de investidura con Esquerra y Comuns que tiene que renovar casi en cada votación parlamentaria. Usando un término que acuñó a finales del siglo XX Pere Esteve, gobierna con una geometría variable. Y no solo en el Parlament. Tenemos ejemplos constantes. Este jueves, el conseller Albert Dalmau se reunía con la cúpula de Foment del Treball para explicarles las prioridades del Govern casi a la misma hora que la consellera Alícia Romero remataba dos acuerdos con el grupo parlamentario de Comuns para incrementar hasta doblar la tasa turística y para penalizar las operaciones de compraventa de esto que llaman los grandes tenedores. Dos ejemplos de este tipo de fiscalidad punitiva que propugna desde hace una década el mundo a la izquierda del PSC (y del PSOE) y que consiste en desvincular los impuestos de los conceptos de equidad, redistribución y financiación de los servicios públicos para convertirlos en una suerte de regañinas morales. Es un poco como aquellas monjas que bajaban un punto en los trabajos escolares a las chicas que llevaban pantalones en los años 70 del siglo pasado. No hay base empírica que demuestre que el castigo fiscal modela las conductas. El caso más evidente es el del tabaco. Pero esta fiscalidad punitiva es una de las señas de identidad del populismo de izquierda y la muestra más evidente de ello es la pirueta de este pacto para dedicar parte de la recaudación de la tasa turística a la política de vivienda, rompiendo el consenso con el sector de dedicarla a las externalidades negativas y a la promoción de un turismo de mayor calidad que limite la masificación.

La negativa de Esquerra a pactar los presupuestos del 2025 ha dado a los Comuns y a los de Junqueras una bola extra de negociación con Illa que ahora necesita sacar adelante una ampliación del crédito de la Generalitat que permita no perder 4.000 millones de inversión. Este respiro, junto a la futura quita del FLA que liberará unos 400 millones de intereses, es lo que hace creíble los anuncios que están haciendo los diferentes departamentos del Govern. Pero tanta suma de coyunturas no puede ir en contra de lo que el propio Illa ha definido como estructural para esta legislatura: la prosperidad compartida y la recuperación del liderazgo económico. La fiscalidad punitiva va en contra de las dos cosas porque limita el crecimiento de la prosperidad sin impactar en la equidad y porque ahuyenta inversores con los que luego hay que sobreactuar para que no cambien de destino.

