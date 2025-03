Ibiza pone tope al fin al número de vehículos

La limitación del número de vehículos que circulan a diario en la isla de Ibiza será finalmente un hecho este verano. Se trata de un paso histórico y decisivo en la reorientación del modelo turístico de la isla, caracterizado hasta ahora por la ausencia de límites en la afluencia de visitantes. Es un buen principio, establecer el número máximo de coches de no residentes (es decir los de alquiler, los de turistas que llegan con sus automóviles, caravanas y autocaravanas) que pueden circular por la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, aunque para que sea de verdad eficaz, será imprescindible desplegar mecanismos de control y sanción para hacer que se cumpla la normativa y se penalice a los infractores. De la misma forma, es positivo que, en contra de lo previsto inicialmente, se haya incluido en la regulación también a los coches de los turistas. El modelo se inspira en el que ya aplica Formentera con éxito desde hace años para evitar la saturación de las carreteras.

No obstante, la medida adolece de cierta falta de ambición y contundencia, pues el número de vehículos que podrán circular a diario en verano, además de la flota de los residentes, es muy elevado: 20.168, la misma cantidad que se ha contabilizado en otros años y un total de 2.500 por encima del máximo que el informe técnico de la propuesta considera que no debe sobrepasarse. El estudio, elaborado por la empresa Movytrans, señala que la movilidad en transporte privado en verano es de 87.449 vehículos al día, de los que 67.281 son de residentes, 2.049 de foráneos y 18.119 de alquiler. Y fija el tope de vehículos de no residentes que podrían circular en 17.668, un objetivo de reducción que no se alcanzará, previsiblemente, hasta el quinto año de aplicación de la nueva regulación. Es decir, que para reducir la saturación actual hasta el nivel máximo idóneo que plantea el informe para «no alcanzar ni sobrepasar los niveles de congestión que podrían considerarse no asumibles en el modelo propuesto» habrá que esperar hasta 2030. El Consell considera que este primer verano servirá de prueba piloto que permitirá recoger información real para corregir ese tope de vehículos, tanto al alza como a la baja, aunque lo razonable sería que el ajuste fuera a la baja, pues ya partimos de una situación de elevada congestión en las carreteras.

Por tanto, y en vista de las cifras, es posible que este primer verano no observemos en la práctica una menor saturación del tráfico con la nueva regulación. Por el contrario, sí que debería notarse ya una menor presencia de caravanas y autocaravanas en espacios naturales, pues ninguna de ellas podrá entrar en la isla sin tener una reserva en un camping oficial, a riesgo de enfrentarse a cuantiosas sanciones. Aunque el factor disuasorio dependerá directamente de la capacidad controladora del Consell y de las multas que sea capaz de imponer -y de cobrar-.

También es importante el hecho de que por primera vez se determine el número máximo de vehículos de alquiler sin conductor que podrán circular por la isla en los meses de la regulación -16.000-, así como el de los que necesitarán autorización previa para llegar a la isla por vía marítima, un total de 4.108.

Este primer paso, decisivo aunque muy tímido aún, supone un punto de inflexión que debería tener continuidad con más medidas de calado y verdaderamente correctoras de un modelo insostenible, el del turismo de masas, basado en un crecimiento ilimitado de los visitantes y en un consumo descontrolado de los recursos, que ya no incrementa el bienestar de la población residente, sino todo lo contrario.