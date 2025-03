El síndrome del alcalde destronado

¿Es buena idea que un exalcalde o expresidente insular siga en la oposición tras perder unas elecciones? Depende. Se puede alegar que es positivo porque su experiencia (por sus errores y aciertos) será útil tanto a los suyos como a quienes gobiernen en ese momento. Pero eso no suele ser así. Lo habitual es que el caído pase cuatro años inmerso en la melancolía, añorando tiempos pasados, y que, como el abuelo cebolleta, recuerde constantemente en los plenos su época dorada. En realidad, él la ve dorada, mientras que otros no recuerdan más que ponzoña y meteduras de pata. Es habitual que el alcalde o presidente destronado se erija en oráculo y que, desde su cátedra y con pose y tono resabiado y condescendiente, insista en rememorar todo el inmenso legado que dejó a su paso. Los nuevos no saben hacer nada, no paran de meter la pata, todo lo hacen rematadamente mal, cosa que cuando él tenía el bastón de mando no sucedía. ¡Ay! aquellos tiempos de gloria... Hay algo más que les caracteriza: no entienden cómo, pese a sus sobradas virtudes y a sus sublimes decisiones, están ahí sentados, en el lado de los perdedores y sin apenas poder de decisión porque la antaño oposición dispone ahora de una abrumadora mayoría. Pasarán cuatro años buscando una explicación a esa injusticia, fruto, creen, de conspiraciones políticas o periodísticas, quién sabe si astrales. Cuatro años en los que no cejarán de intentar ganar el relato, de convencer a todos, incluso a los que tienen claro que fue un auténtico desastre, de que tendrían que seguir presidiendo los plenos y de que el pueblo se equivocó en su elección. No me lo merecía, se dice a sí mismo cada alcalde destronado. No te lo merecías, jefe, le dicen sus acólitos y pelotas (los que tan mal le aconsejaron pero callaron porque el sueldo les iba en ello), que así retroalimentan su melancolía. Cuánto sufren exalcaldes y expresidentes durante ese mandato o legislatura en barbecho, qué eterno se les hace ese calvario, durante el que a veces viven momentos de lucidez y resignación y se preguntan si no sería mejor tirar la toalla. Pues no lo penséis tanto, nadie es imprescindible.

