Són temps de guerra i certes tertúlies de televisió o ràdio ens volen fer entrar en el marc mental bèl·lic, especialment en els darrers dies. Fa temps que oposar-se a les tesis que defensen continuar augmentant la despesa en la guerra i la indústria armamentística és sovint motiu de burla, i ara més que mai. Resulta que defensar la cultura de la pau és vist, per part d’algunes persones —de diferents espais de l’espectre ideològic— com a cursi. Pareix que propi d’ignorants que vivim en el món de Yupi i que no tenim ni idea de com funciona tot plegat. La paraula ‘bonista’ s’empra molt com a insult. L’OTAN ja defensa que els països membres destinin a Defensa un 3%, o més, del seu PIB; i Trump puja l’aposta al 5%. I ara ves tu a defensar —en els grups de WhatsApp, en les quedades amb amics o dinars familiars— que és necessari pagar impostos per tenir serveis públics de qualitat, especialment una educació i una sanitat robustes. Bé, idò pareix que hi ha moltes veus amb molt de poder que ens avisen que «tots haurem de fer un esforç» (aquest és l’eufemisme) perquè el negoci de la guerra continuï endavant. Per què si les armes es fabriquen, s’hauran d’emprar, no? Si no, aquest negoci cau. Oposar-se a l’escalada bel·licista també pot fer-te rebre acusacions molt més greus: tal vegada no és que siguis un bonista, sinó que directament vols una Europa dèbil davant la tirania putinista. Qualsevol xantatge emocional val si és per defensar l’escalada que vivim, sobretot si és per carregar contra qui es faci preguntes sobre les conseqüències d’adoptar aquesta línia, sobre si és l’única possible, o sobre si realment dona fruits o només serveix per continuar vessant sang, destrossant vides i territoris. En aquests moments el món fa molt de vertigen. D’altra banda, no hi ha millor anestèsia per la població que la por, atiant-la des de les institucions o des del poder mediàtic. I sens dubte la por s’utilitza per justificar la guerra.

