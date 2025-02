Luces y sombras de febrero

Su talante mudable, le ha dado a febrero cierta fama de hosco y tarambana. Ya se sabe, “febrer, febreret, set capes i un barret”. Si le viene en gana, febrero hilvana tormentas y bonanzas, llueve y solea en una paz antigua y expectante sobre los campos todavía dormidos. Con sólo 28 días, febrero es un mes bisagra entre un invierno que se nos va de mala gana y la incontenible primavera que en Corona nos ha permitido caminar, sobre las tierras rojas, la leve sombra de algodones que estalla en los almendros y oler el perfume amielado, a jazmín y nueces de sus flores blancas. Con tan humildes vivencias nos tienen que envidiar los dioses. A la vuelta de cuatro días, despertarán los campos, crecerán las vidrieras en los salitrales y las encendidas amapolas, flores del sueño, no tardarán en asomar en los barbechos y las rastrojeras. Una suerte para las abejas, que ya podrán libar los narcisos, los azules nazarenos y el modesto romero que ya perfuma la garriga.

Líricas aparte, “el febrer ja és jornaler” y lo que no pudo hacerse en enero no puede dejarse para marzo. Hoy no sé, pero en los tiempos que recuerdo se plantaba la higuera, lejos de su madre para que, consentida, no creciera esmirriada. También era tiempo de plantar naranjos y limoneros, podar olivos y algarrobos, entrecavar las tierras y sembrar con luna vieja las patatas y con la luna nueva los ajos, los melones y las calabazas. Con estas siembras se daban buenos banquetes los tordos que no hacían ni puto caso del espantapájaros que era sólo una escoba puesta del revés con algún trapo. En Santa Eulària, que tenía su fiesta, el personal subía endomingado al Puig de Missa y al salir había rifas y charanga, baile payés, bunyols y orelletes. Y cuando viví en en Sant Joan, por aquello del refranero que da buenos consejos, -“per Sant Valentí, fes capar el gorrí”-, si algún payés se lo pedía, mossènyer capaba con mucho oficio el marrano. Eran también maravillosas las gripes y los morrocotudos catarros de febrero que nos libraban del colegio y holgábamos con tebeos de El Jabato y Tarzán. ¡Aquellos febreros de la memoria no eran malos febreros!n